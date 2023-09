Il maxi polo della logistica. C’è il via al piano attuativo

di Sandra Nistri

Registra un passo importante l’iter per la realizzazione di un maxi polo della logistica, di cui si parla da tempo, nell’area di via Lucchese di proprietà del gruppo Fingen della famiglia Fratini. Dopo avere approvato, nel novembre scorso, la variante ‘Osmannoro Sud’ per l’insediamento, infatti, il consiglio comunale di Sesto ha dato il via libera all’adozione del piano attuativo che porterà alla realizzazione del progetto. Ora scatteranno i 60 giorni previsti per legge per le osservazioni e poi, dopo il successivo percorso di controdeduzioni, il piano tornerà in consiglio per la definitiva approvazione che precederà la fase dei permessi. "Il piano - ha spiegato in consiglio l’assessore all’Urbanistica, Damiano Sforzi - rispetta pienamente le previsioni della variante urbanistica approvata nei mesi scorsi che vede, a fronte di un insediamento così grande, una altrettanto grande attenzione alle opere per l’inserimento ambientale con standard molto più alti, fra l’altro, rispetto a quelli previsti dalla normativa".

Per un polo di 80mila metri quadrati come quello che sarà realizzato, infatti, la dotazione minima di verde e rinaturalizzazione prevista per il progetto sarebbe stata di 13.800 metri quadrati mentre ne saranno realizzati 39.900, più di tre volte tanto. Previsti poi 57mila metri quadrati di verde pertinenziale. Uno dei problemi di cui tenere conto sarà però quello dell’aumento del carico di traffico in zona Osmannoro provocato dai nuovi insediamenti industriali, come sottolineato anche dal consigliere Gabriele Toccafondi di Italia Viva che ha presentato una mozione sull’argomento approvata all’unanimità: "Gli investimenti e nuovi insediamenti produttivi nell’area dell’Osmannoro – sottolinea - porteranno tanti posti di lavoro ma anche un aumento vertiginoso del traffico. Solo per l’area di Osmannoro Sud, per cui è stato approvato il Piano Attuativo durante il consiglio comunale, si prevedono ogni anno 81.000 veicoli pesanti e 26.000 leggeri. Solo questo basterebbe a spiegare perché è doveroso ripensare alla viabilità dell’area".