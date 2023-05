Il maxi corteo dei sindacati sfilerà per la Piana

Una festa del Primo Maggio diffusa sopratutto nei Comuni della cintura fiorentina, quelli ’caldi’ dove si concentrano le maggiori vertenze sindacali. Per questo Cgil, Cisl e Uil nei Comuni della Piana come Sesto, Campi, Calenzano e Signa. La manifestazione con corteo e comizio finale sarà a Sesto Fiorentino con il ritrovo alle 10 in piazza Ginori e alle 10.15 la partenza del corteo per le vie del centro. Sarà presente anche il governatore Eugenio Giani e lì arriverà anche il saluto della segretaria generale della Cgil Firenze, Paola Galgani. "Saranno presenti i sindaci dei comuni coinvolti – spiegano in una nota congiunta i sindacati con i segretari Paola Galgani (Cgil), Fabio Franchi (Cisl) e Leonardo Mugnaini (Uil) – i valori della nostra Costituzione sono fortemente sotto attacco ed anche le lavoratrici ed i lavoratori, pensionate e pensionati, liberi cittadini del nostro territorio già provato da alcune importanti crisi, rischiano di vivere sulla propria pelle le conseguenze di alcuni provvedimenti del governo da noi fortemente contestati quali la proposta di una nuova autonomia differenziata, Inoltre si mettono a rischio i presidi di legalità indebolendo i controlli e liberalizzando gli appalti pubblici sotto una certa soglia, considerato il flusso di denaro riveniente dal Pnrr".