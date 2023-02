Il Materia Prima Festival festeggia i dieci anni con un mese di eventi

Esplorare gli orizzonti del teatro contemporaneo dialogando con la comunità è il segreto del successo del Materia Prima Festival, che festeggia il suo decimo compleanno con un mese di eventi al Teatro Cantiere Florida e in altri spazi culturali della città. La rassegna, a cura di Murmuris con il contributo di Comune di Firenze, Regione Toscana e - per la prima volta - Ministero della Cultura, propone dal 2 marzo al 18 aprile spettacoli pluripremiati, nuove produzioni, artisti internazionali e giovani emergenti: "La disperata vitalità pasoliniana è il tema centrale del festival, perché il teatro non si è mai fermato, anche nei momenti più drammatici della storia recente - spiega la direttrice artistica della compagnia Laura Croce - Il senso della nostra attività è quello di produrre e sostenere l’arte e il teatro in qualunque situazione, facendone un vettore di cambiamento della società attraverso la relazione intensa con il pubblico". Tanti i protagonisti attesi sul palco: dalle compagnie Babilonia Teatri, DeflorianTagliarini, Muta Imago e Kronoteatro, ai pluripremiati interpreti Marco Cavalcoli, Monica Piseddu e Tonan Quito, dal regista Marco Ceccotti al ritorno in Italia del drammaturgo portoghese Tiago Rodrigues. E poi i grandi debutti, con la nuova produzione basata su "Le case del malcontento" di Sascha Naspini, in apertura del festival, e la chiusura affidata alla riscrittura al femminile del capolavoro di Cervantes "In Arte son Chisciott?", prodotta dalle Officine della Cultura. "Comprensione e dialogo, rispetto e lavoro di rete sono il cuore di una rassegna che esce dai luoghi canonici dell’arte per portare negli spazi meno conosciuti della città una ricca produzione teatrale rivolta anche ai giovani", sottolinea l’assessore alla Cultura Alessia Bettini.

Giulio Aronica