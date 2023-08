Il massacro dell'Isolotto di Firenze: senza colpevoli ma con tanta rabbia

Gli avvelenamenti avvenuti nell’area del marradese, ci riportano con la testa a quel terribile gennaio scorso. Quando nel periodo immediatamente successivo al Natale quasi dieci cani persero la vita in prossimità del pala Wanny in zona isolotto. In quel caso si trattava di un giardino pubblico, molto frequentato dai proprietari degli amici a quattro zampe.

Gli animali dopo le passeggiate iniziarono ad avere dei tremendi spasmi, che li portarono alla morte in un modo straziante, davanti agli occhi dei propri padroni.

L’ondata di avvelenamenti creò molta rabbia nel quartiere, e il Comune chiuse il parco per effettuare le rilevazioni del caso. All’inizio si pensava ad una disinfestazione mal eseguita. Infatti l’area era invasa dalle cornacchie. Ma un’autopsia svolta sul corpo di uno dei cani, chiarì che si trattava di stricnina. Un potentissimo veleno, privo di qualunque odore e sapore, che causa la morte in un brevissimo lasso di tempo. Il risultato dell’esame fugò ogni dubbio: qualcuno aveva volontariamente sparso della stricnina all’interno del giardino.

Gabriele Manfrin