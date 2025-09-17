Il manuale per studenti e genitori. I patti digitali fanno scuola in Italia

di Manuela PlastinaUn confronto tra genitori sull’età per il primo smartphone, un uso regolato delle tecnologie a scuola, l’autonomia degli studenti nei rapporti scuola-famiglia, una comunicazione docenti-genitori sobria e rispettosa dei tempi, compiti a casa da scrivere sul diario, piattaforme didattiche semplici e affidabili, una formazione per il benessere e la sicurezza digitale. Sono in estrema sintesi alcuni dei punti del decalogo dei Patti digitali adottato dall’istituto comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli. La dirigente Maria Luisa Rainaldi le ha mandate alle famiglie con una circolare, quale parte integrante del patto di corresponsabilità sull’uso consapevole dei dispositivi digitali in età precoce e scolare. Si tratta di un documento importante e innovativo, perché la tecnologia sia strumento di condivisione e apprendimento e non di distrazione o isolamento.

Si tratta del punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza di un percorso avviato da un appassionato gruppo di genitori del territorio perché i device tecnologici siano uno strumento utile, non una minaccia. Hanno coinvolto amministrazioni, scuole, educatori creando una comunità digitalmente responsabile.

Un anno fa è stato redatto il "Decalogo scuole", base di confronto tra docenti, genitori e studenti; tanti istituti in Italia hanno già organizzato gite senza smartphone, rivisto i compiti online e modificato le impostazioni dei registri elettronici. Ora l’impegno delle scuole fiorentine è riconosciuto anche a livello nazionale: l’Università Bicocca di Milano cita gli istituti comprensivi di Pelago e il Caponnetto di Bagno a Ripoli come esempi e apripista dell’iniziativa.

Il "Decalogo scuole", spiega la dirigente scolastica di Pelago Elena Pierucci, "ci ha offerto una base chiara e condivisa da cui partire. Abbiamo rivisto insieme il regolamento d’uso del registro elettronico e attivato laboratori di cittadinanza digitale per le prime". Vale anche per il Caponnetto il cui consiglio di istituto ha approvato un piano formativo basato sul decalogo con la valorizzazione del diario scolastico: è uguale per tutti, offerto alle famiglie ad un prezzo calmierato. "E’ uno strumento pedagogico - dice la dirigente Rainaldi -: sollecita l’autonomia degli studenti e la relazione diretta con i loro insegnanti, ma anche divulga principi del benessere digitale, grazie ad alcune pagine dedicate al tema".