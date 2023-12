Il magistrato Gratteri alla Giunti Odeon

Ancora una volta, la criminalità organizzata dà prova di essere estremamente flessibile e capace di stare al passo coi tempi. Le sue armi sono oggi hardware e software sofisticatissimi, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web, protetti non dall’antica omertà, ma dall’anonimato che lo spazio digitale consente di mantenere. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso illustrano questa metamorfosi nel libro "Il Grifone" (Mondadori - Strade Blu) citando cifre e documenti, a dimostrazione del fatto che la mafia, e in particolare la ‘ndrangheta, agisce ormai su scala globale, spacciando droga, riciclando denaro, compiendo truffe finanziarie e vendendo armi in ogni parte del pianeta, senza nemmeno doversi spostare da casa. Il magistrato e attualmente procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli oggi (ore 18,30) sarà alla Giunti Odeon di piazza Strozzi per presentare il suo ultimo libro, "Il Grifone" appunto, in dialogo con il giornalista simone Innocenti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.