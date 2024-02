Il Maggio verso il nuovo consiglio: "Cutaia? È disponibile a restare"

I tempi stringono e dopo la cura di Onofrio Cutaia, il Maggio ha assoluto bisogno di passare dal commissariamento alla gestione ordinaria con un nuovo sovrintendente.

Per questo si sta definendo la nomina del nuovo consiglio d’indirizzo, che come primo atto avrà l’invio della rosa di possibili sovrintendenti al ministro Sangiuliano per la definitiva scelta. Il nome in pole position è sempre quello dell’ex ad della Rai Carlo Fuortes, che però aspira alla Scala.

In attesa di sapere chi sarà il successore di Alexander Pereira, dopo la parentesi di commissariamento di Cutaia, il Comune ha indicato nel consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio i suoi due rappresentanti: il sindaco Dario Nardella nel ruolo di presidente del Cdi, e Antonella Giachetti, fiorentina, laureata in Economia e commercio, presidente di Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda). La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha indicato il professor Sandro Rogari, mentre la Regione Toscana dovrebbe confermare Valdo Spini e il ministero Mauro Campus.

Da definire poi il membro della Città metropolitana: il sindaco ha concordato con il ministro, Sangiuliano, di applicare la procedura che prevede l’invio allo stesso di una terna di nomi, sentito il presidente di Regione, Eugenio Giani, dalla quale scegliere il rappresentante. Nardella, infine, intende convocare il consiglio di Indirizzo entro la prossima settimana per l’insediamento.

Ieri intanto il commissario Cutaia, che terminerà l’incarico il 15 marzo, è stato ascoltato dalla commissione controllo di Palazzo Vecchio, presieduta da Jacopo Cellai (Fdi): "Cutaia ha detto chiaramente che è disponibile a fare il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino" spiega Cellai. "Secondo tutti noi ha fatto un buon lavoro. Io gli ho riconosciuto un tema molto importante, quello di non aver avuto contenziosi con i lavoratori: nel suo progetto è riuscito a coinvolgere anche le maestranze". Il consigliere di Spc, Dmitrij Palagi, ha affermato che "si è tornati a una politica di bigliettazione che ha abbassato i prezzi e investito sull’utenza di area metropolitana. Le presenze sono aumentate: 10mila in più su un totale di 80mila per il 2023. Inoltre il Maggio non è più un problema, dal momento che il debito è fondamentalmente tutto abbattuto eccetto la ‘rata Brai: il debito del Maggio è ora di 29 milioni, legate a quella rata".