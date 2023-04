Il Maggio va, e bene Apertura da applausi

Nonostante i tagli imposti dal grave dissesto finanziario e la forzata rinuncia a nuovi allestimenti il cartellone dell’85° Maggio non manca di qualità. Ne sono garanzia soprattutto le presenze dominanti sul podio di Daniele Gatti e Zubin Mehta e il livello dell’orchestra che mai è apparsa in forma migliore.

Lo si è potuto verificare l’altra sera al concerto inaugurale del festival che Gatti ha diretto nella sala piccola di fronte a un pubblico abbastanza numeroso ottenendo un enorme successo. A compensare in piccola parte la rinuncia dolorosa alla nuova produzione dei Maestri cantori il programma si è aperto nel nome di Wagner con due estratti sinfonici dal Crepuscolo degli dei, l’Alba e viaggio di Siegfried sul Reno e la Marcia funebre preceduta dalla scena della morte dell’eroe. Pagine nelle quali Gatti ha saputo cogliere la monumentalità epica e tragica ma anche il preziosismo dei minimi dettagli conciliando i densi e cupi spessori timbrici con la trasparenza di ordito, la fierezza di accento con l’effusione del canto. Ancor più straordinaria è stata però nella seconda parte la restituzione di Vita d’eroe, la spettacolare autocelebrazione con la quale Strauss conclude la serie dei suoi poemi sinfonici giovanili. Senza disarticolarne la compatta struttura formale Gatti è riuscito a sbalzare ogni singolo episodio con la vivida plasticità evocativa di una scena teatrale, esaltando il fasto e la modernità della partitura nei suoi bagliori guerreschi come nei suoi intenerimenti lirici e sensuali. Una splendida esecuzione alla quale l’Orchestra ha contribuito con una prova smagliante in ogni settore, negli impasti luminosi dell’insieme come nello spicco di tutte le prime parti fra le quali è doveroso ricordare gli interventi del violinista Salvatore Quaranta festeggiato da un’autentica ovazione.

Giuseppe Rossi