Il Maggio rinasce con Mozart La prima affidata al maestro Mehta

Tante alzate di sipario. Il Maggio rinasce in autunno. La prima sarà affidata al maestro Zubin Mehta che dirigerà l’orchestra impegnata sul repertorio interamente dedicato al genio di Mozart. Ci sarà una programmazione autunnale 2023, una stagione invernale 2024 ed è confermata la nuova edizione del festival che raggiunge la sua 86esima stagione. L’annuncio della presentazione del calendario del futuro del Maggio Musicale Fiorentino da parte del commissario straordinario Onofrio Cutaia è nei fatti la conferma che il Maggio è salvo e pronto a rinascere.

Lo sottolinea il sottosegretario alla Cultura Gianmarco mazzi, con delega agli spettacoli dal vivo. "La collaborazione istituzionale tra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze ha permesso di superare la fase di crisi del ‘Maggio Musicale Fiorentino – dice Mazzi – Questo risultato è frutto di uno straordinario sforzo congiunto coordinato dal ministro Sangiuliano che ha coinvolto anche i soci privati e dimostra la volontà di preservare una delle più importanti istituzioni culturali della nazione".

Confermati gli impegni da parte di tutti gli enti coinvolti: Comune, Città metropolitana e Regione hanno già fatto la loro parte, deliberando i contributi straordinari. Così come ha fatto Banca Intesa. E come si sono impegnati a fare il ministero che attende, dopo l’ok dell’Avvocatura dello Stato, il via libera dellla Corte dei Conti, mentre la Fondazione Cr Firenze ha compiuto il primo fondamentale step: il cda riunito il 4 agosto scorso – al quale il presidente Luigi Salvadori ha voluto prendessero parte anche hanno preso parte anche il sindaco Nardella, il governatore Giani e il commissario straordinario Cutaia – ha votato all’unanimità per il contributo straordinario da erogare per il rilancio del Maggio. Un contributo condizionato al comitato d’indirizzo che si riunirà venerdì prossimo e il 18 settembre e che dovrà pronunciarsi sull’aumento del monte delle erogazioni della Fondazione Crf.

"Il commissario Cutaia – aggiunge Mazzi – ha dimostrato di avere una visione chiara e una profonda passione per la promozione dell’arte e della cultura, e siamo fiduciosi nella sua gestione del Maggio".

Nella riunione del 25 luglio a Roma Ministero, Regione e Comune avevano condiviso l’idea di un piano di rilancio delle attività da sottoporre alla Corte dei conti e all’Avvocatura dello Stato con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e aprire il Maggio a nuove progettualità che valorizzino il Teatro e ne aumentino l’offerta culturale.

ilaria ulivelli