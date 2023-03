Il Maggio paralizzato Ora i soldi in cassa ci sono ma non si possono spendere

Dopo tanta burrasca, ieri è stata una giornata di apparente calma piatta al teatro del Maggio, dove tutte le maestranze sono state impegnate nelle prove e negli allestimenti dei prossimi spettacoli e concerti. E ciò nonostante sia passato il 10 del mese senza aver ricevuto lo stipendio.

Ora l’attesa è tutta per l’arrivo del nuovo non più sovrintendente ma commissario, che sindaco Nardella e ministro della cultura Sangiuliano hanno deciso che sarà Onofrio Cutaia.

Nel frattempo il dimissionario Alexander Pereira, in carica per l’ordinaria amministrazione, in realtà ha il raggio d’azione davvero limitato, in quanto come espressamente intimato dal ministero, non può più autorizzare alcuna spesa: "Considerate le peculiari criticità dell’attuale gestione - scriveva qualche giorno fa la Direzione generale dello spettacolo – si invita l’organo di gestione di codesta Fondazione a non operare movimentazioni di alcun tipo sul conto di cassa-tesoreria dell’ente e si chiede al Collegio dei revisori dei conti di monitorare attentamente la situazione contabile, riferendo tempestivamente alle amministrazioni vigilanti".

Da qui l’impossibilità di pagare gli stipendi, nonostante il paradosso delle risorse disponibili. Infatti, a far infuriare il sindaco Nardella è stato proprio il “blocco“ al portafoglio, evidentemente deciso dal ministro Sangiuliano, avviando in pratica l’atto finale per il commissariamento.

Succede così che, dopo aver pianto tanta miseria, ad oggi il Maggio ha la disponibilità di un milione e 200mila già versato dalla Città Metropolitana e di un altro milione e 400mila dalla Regione, a titolo di anticipo del contribuito del 2023. Soldi destinati in fretta e furia dai due enti proprio per evitare quello che invece è successo: niente buste paga.

Con queste disposizione gli stipendi dei lavoratori si potrebbero pagare, senza toccare il tanto incriminato fondo di ricapitalizzazione, destinato a coprire i debiti e non la spesa corrente.

Ma davvero si dovrà aspettare l’arrivo del commissario Cutaia per sbloccare la cassa? E che tempi sono previsti?

Questi gli interrogativi che si stanno ponendo anche le organizzazioni sindacali, che lunedì andranno a manifestare in consiglio comunale: "Le lavoratrici e i lavoratori del Teatro hanno già pagato in passato un prezzo alto sia in ordine alla riduzione dell’organico che delle retribuzioni - affermano Slc Cgil e Fistel Cisl e Rsa –. Ogni ulteriore danno a chi ha svolto e svolge il proprio compito nel nostro teatro, con diligenza e professionalità, sarebbe semplicemente intollerabile".

L’ultima volta che i dipendenti del teatro non avevano ricevuto la busta paga era stato durante la sovrintendenza di Francesco Bianchi. E si sperava che non dovesse riaccadere.

Olga Mugnaini