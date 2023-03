Il Maggio fra i debiti Pagati gli stipendi Ma ora si teme la fuga degli sponsor

di Olga Mugnaini

Lo stipendio è arrivato, e persino i buoni pasto. Ieri i trecento dipendenti del Maggio, dopo la protesta di lunedì scorso in consiglio comunale, hanno tirato un sospiro di sollievo.

Il commissario Onorio Cutaia, lontano dall’aver risolto i tanti guai della Fondazione, ha almeno sbloccato la cassa, superando la diffida del ministero che impediva l’utilizzo del conto corrente, nonostante un po’ di soldi fossero arrivati.

In realtà i problemi del teatro sono ancora tutti lì. E il prossimo mese potrebbero esserci le stesse identiche difficoltà a coprire le buste paga.

Il contributo più significato di una decina di milioni è quello del Fus, che si sa già non arriverà prima della fine aprile. Nel frattempo la speranza è che gli altri soci e sostenitori anticipino alla svelta quanto avevano intenzione di donare entro l’anno. In ogni caso bisogna navigare a vista, risparmiare e tagliare dove possibile.

Il commissario Cutaia è vero che da ora in poi non dovrà più fare i conti con quello spendaccione dell’ex sovrintendente Alexander Pereira. Ma con lui se ne andranno probabilmente anche alcuni sponsor che dovevano garantire la copertura di

spettacoli particolarmente costosi e già in cartellone dell’85° Festival del Maggio.

Da qui la decisione presa dal commissario di stoppare almeno per un po’ di giorni le vendite al botteghino del teatro.

Terminato il periodo di prelazione per i vecchi abbonati, prima di nuovi sbigliettamenti, Cutaia ritiene di dover fare il punto sui reali spettacoli che potranno andare in scena, una volta verificato il loro costo. Non è esclusa la modifica di allestimenti e cast e pertanto, per evitare rimborsi o comunque il malumore degli spettatori, ha ritenuto di dover ridefinire la programmazione.

Nelle sue intenzioni c’è poi una politica di abbassamento dei prezzi, per andare sempre di più incontro alle esigenze del pubblico. E anche in questo caso sarebbe stato spiacevole acquistare oggi un biglietto che fra qualche settimana è messo in vendita a un prezzo minore.

Da qui l’avviso del teatro: "Informiamo il nostro pubblico che per permettere al Commissario, Onofrio Cutaia, un’analisi generale del prossimo 85esimo Festival, si è preferito sospendere per il minor tempo possibile, la vendita dei biglietti e degli abbonamenti degli spettacoli del Festival già annunciati.

Desideriamo rassicurare il pubblico che gli eventuali interventi saranno guidati da una attenta valutazione della sostenibilità del cartellone e della sua qualità e tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori".

Sono invece regolarmente in vendita i biglietti per l’opera Carmen in scena dal 28 marzo, per il concerto sinfonico del 23 marzo diretto dal Zubin Mehta, la recita fuori programma dell’opera La Traviata del 30 marzo, lo spettacolo per le scuole tratto da L’Italiana in Algeri dal 31 marzo e il concerto sinfonico straordinario diretto da Daniel Barenboim dell’1 aprile.