Il Maggio di Fuortes: "Moderno e popolare per essere sostenibile. E vendere più biglietti"

Mantenere la grande tradizione lirica, ma aprirsi anche alla contemporaneità con tutti i suoi linguaggi. Tenere alta la qualità artistica, senza dimenticare la sostenibilità economica. E poi lavorare sull’aspetto popolare, perché un ente finanziato da tali contributi pubblici, non può guardare a spettatori di nicchia. Infine, ma addirittura al primo posto, il problema della biglietteria, considerata una vera e propria emergenza: troppi pochi incassi. Carlo Fuortes ha cominciato ieri la sua avventura da nuovo sovrintendente del Maggio. Presentato a Palazzo Vecchio dal sindaco e presidente del teatro Dario Nardella, non ha portato progetti o cartelloni, ma idee chiare sì. E’ fiducioso e allo stesso tempo consapevole del lavoro che ci sia da fare all’interno di una Fondazione che in vent’anni ha avuto tre commissariamenti. L’ultimo appena concluso.

Primo avvertimento: "Non ho la bacchetta magica", ha detto.

In ogni caso c’è l’entusiasmo e la determinazione di chi prende le redini di un’istituzione tanto prestigiosa. E lui il curriculum per fare bene ce l’ha di sicuro.

"Sono veramente felice e onorato di essere stato nominato sovrintendente al Maggio - ha esordito –. Questo per me è il primo giorno “di scuola“ in un teatro che in molti anni non è riuscito a trovare una strada definitiva. Sono venuto per fare un lavoro serio, non estemporaneo, per rimanere al Maggio e cercare di creare le condizioni per fare una programmazione d’eccellenza da un lato, ma dall’altro anche di garantire la sostenibilità gestionale, operativa, economica e finanziaria. È un lavoro che non si fa in un giorno, bisogna fare un’analisi molto attenta di ciò che è attualmente la fondazione, con tutte le sue potenzialità straordinarie".

Fuortes sa di aver ereditato una “macchina“ assolutamente unica in Italia, ma anche che ciò non basta a garantire il successo, come si è visto negli ultimi anni: "Il Maggio può contare su un’orchestra, un coro, una parte tecnica di valore veramente assoluto a livello internazionale e che non ha secondi in Italia – prosegue –. Partiamo da basi solidissime, però dobbiamo fare un progetto che deve essere moderno, deve parlare della contemporaneità oltre che della grande tradizione dell’opera, deve essere popolare perché deve riguardare tutta la città. Facciamo servizio pubblico, riceviamo finanziamenti pubblici, quindi dobbiamo assolutamente assolvere a una funzione che non può essere di nicchia, ma avere un progetto popolare e sostenibile innanzitutto dal punto di vista finanziario. Questo sarà l’impegno che prendo e che dovrà portare a un nuovo progetto culturale e artistico e a un nuovo piano industriale della fondazione. Un progetto non a mesi, ma ad anni".

A suo avviso la nota più dolente sono gli incassi, forse il problema maggiore dal punto di vista finanziario, visto che le altre voci di entrata sono considerate in linea con il benchmark degli altri teatri italiani e internazionali. Persino il livello delle sponsorizzazioni è giudicato buono: "La biglietteria è assolutamente insoddisfacente e questo ovviamente si riflette anche sul numero di spettatori – sostiene Fuortes –: rispecchia l’offerta che viene fatta".

E visto che anche i prezzi non sono superiori a quelli di tutti gli altri in Italia e nel mondo, anzi, sono giudicati competitivi, per il sovrintendente il problema si chiama offerta culturale ed artistica.

L’ultima riflessione riguarda il festival del Maggio: "I finanziamenti pubblici sono in linea con quelli degli altri teatri. Ma sicuramente resta il fatto che abbiamo un teatro d’opera che deve lavorare tutto l’anno, e che poi abbiamo un festival: da questo punto di vista non ci sono finanziamenti aggiuntivi. Questa è una cosa su cui bisogna riflettere, ne ho già parlato col ministro Sangiuliano".