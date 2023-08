Il lockdown secondo Benvenuti Viaggio nella mente di un comico

Una chicca imperdibile nel cartellone di "Estate a Badia Open city", i quattro appuntamenti proposti da Arca Azzurra. Martedì alle 21 al circolo Arci "Via Masiani" (via dell’Orto 9. Badia a Settimo) va in scena "Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso", di e con Alessandro Benvenuti.

Lo spettacolo, prodotto da Arca Azzurra, consiste in 59 pagine di diario che raccontano 59 giorni di lockdown ovvero l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente. Fra sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor – spiegano le note dell’autore –si consuma il viaggio nella mente di un comico che "nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato di chierichetto, stabilisce inediti e proficui rapporti con tortore, passerotti, merli, cornacchie, piccioni e gabbiani, mescola sogni e aneddoti, progetta linguaggi comico barocchi. Decide di rinascere a nuova vita digerendo il suo passato e i fantasmi che lo hanno abitato con la spudoratezza che solo gli adulti che si stufano di essere tali possono vantare. E attraverso questa comica forza eversiva sperare, per una volta ancora, di tornare bambino. Drammaturgicamente parlando ‘Panico ma rosa’ è di genere Po Ca Co: Poetico Catastrofico Comico".

"Panico ma rosa" è l’ultimo appuntamento dell’Estate a Badia". Anche quest’anno Arca Azzurra ha deciso di corroborare relazioni già esistenti con due realtà di Badia a Settimo (Casa del Popolo di Badia e Abbazia di S. Salvatore e S. Lorenzo) con un apporto di natura artistica e culturale di alto livello che potesse andare a coinvolgere un pubblico trasversale per età e condizione sociale. La proposta complessiva per i due spazi ha avuto come tema conduttore il filo rosso dell’Amore.

Serata con ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Biglietto € 10,00. Produzione Arca Azzurra.

Assistente alla regia Chiara Grazzini, elaborazioni sonore Vanni Cassori, luci Marco Messeri, ideazione costume Carlotta Benvenuti, organizzazione Lorenzo Galletti, Tiziana Ringressi, assistente organizzativa Alessandra Panzone, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, amministrazione Valentina Strambi, materiali elettrici G.P. Service SNC.