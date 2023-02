Il libro di Talini e l’importanza della storia

Oggi alle 16,30, alla Fondazione Circolo Rosselli, Anna Loretoni, Paolo Pezzino, Sandro Rogari e Valdo Spini discutono del libro curato da Giulio Talini "Storiografia etico-politica e ‘contemporaneità’ della storia nel Novecento italiano (ed. Pacini, Pisa).

La storia è in crisi. E la storiografia politica sta consumando una crisi nella crisi. Al fondo di questo disarmo della storia sta l’accelerazione storica che fa da corredo al mondo contemporaneo. Conta il presente. L’oggi nella sua proiezione nel domani. Il passato è percepito come un armamentario inutile. Si veda l’espansione incontrollata che hanno avuto le scienze sociali nelle Università italiane. I corsi di storia sono ridotti all’osso, con pochi studenti e confinati nelle ex Facoltà di Lettere. A Scienze Politiche, dove una volta era disciplina dominante, la Storia contemporanea è ridotta ad essere ancilla della Scienza politica e della Sociologia. Ancora si concede che debba esserci un’infarinatura storica per poi passare a quello che interessa e conta: studiare l’oggi per predire ciò che accadrà domani. Peccato che sia una prospettiva fallace. Gli umani sono esseri finalizzati; non rispondono ad un rapporto meccanico di causa effetto. Il libero arbitrio governa le loro azioni, perciò il nostro futuro è imprevedibile. Lo storico lo sa bene, è ben consapevole che la scienza storica non deve avere mai la pretesa di suggerire ciò che accadrà domani. Ma sa anche che senza lo studio del passato siamo privi degli strumenti critici per governare la nostra libera azione, nell’oggi. Ben vengano, dunque, libri come questo curato da Giulio Talini che ci portano per mano a riscoprire le pagine più nobili e alte della storiografia italiana del XX secolo. Talini ci riporta a Croce e alla sua permanente contemporaneità della storia. Che non ha niente a che vedere con l’appiattimento sul presente. È bensì un percorso di riflessione che conduce lo storico a riflettere nel presente su grandi eventi del passato contestualizzandoli e facendo della critica storica lo strumento per agire, liberamente ma consapevolmente, nel presente. Senza concessioni al determinismo.

Sandro Rogari