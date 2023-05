"Il libro del vicino" In biblioteca spazio agli scrittori esordienti

Si chiama Il libro del vicino, l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze e dal Quartiere 5 per offrire la possibilità agli scrittori dilettanti di presentare le proprie opere a maggio, mese del libro e rilanciare il ruolo delle biblioteche come presidi sociali dei quartieri. Un’iniziativa giunta alla sua terza edizione che questo anno è riuscita a raccogliere 27 autori. Ognuno degli scrittori consegnerà tre copie, di cui due andranno ad arricchire il patrimonio librario delle due biblioteche, mentre la terza sarà messa a disposizione dei lettori attraverso i punti di libero scambio dislocati nel quartiere. "Una bellissima opportunità data a tanti scrittori emergenti che spesso faticano a trovare canali di visibilità per far conoscere al pubblico le proprie opere" sottolinea il vice sindaco Alessia Bettini. Si comincia oggi (ore 17.30) alla Biblioteca Buonarroti di viale Guidoni con Gianni Portunato che presenterà i "Racconti fantastici di amori e demoni", Maurizio Bruschi e Anna Soldani con "La guida ai luoghi di Pinocchio", Luigi De Rosa con "Leonardo Da Vinci e l’uomo del disegno", Maurizio Mandarano con "La cattedrale del viandante" e Lorenzo Pagni con "Yesha e il clown". Venerdì 12 maggio (ore 17.30) la rassegna si sposta alla Biblioteca Orticoltura di via Vittorio Emanuele II con altri protagonisti.

Rossella Conte