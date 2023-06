Il libraio saluta il rione "Costi ormai troppo alti"

Brutta sorpresa per gli abitanti di via Maragliano e dintorni. Tira giù la saracinesca la libreria Marabuk, un vero punto di riferimento per San Iacopino, fin dalla sua apertura, otto anni fa, nel 2015.

"L’inaugurazione ce la ricorderemo per sempre: per un’ora qui si è letteralmente bloccato il traffico per la gente che voleva entrare, siamo stati accolti da un quartiere che non ha mai avuto una libreria" ricorda con un pizzico di nostalgia il titolare Vincenzo Noce.

I ricordi che si afffastellano nella mente sono tanti. A cominciare dalle tante personalità che hanno varcato la soglia del locale di via Maragliano.

"Abbiamo ospitato presentazioni di Pippo Civati, Wu-Ming e Lou Palanca abbiamo fatto un sacco di attività per bambini, tanta collaborazione con il giardino di San Iacopino e il circolo Arci di Porta a Prato…"

Parla al plurale Vincenzo, perché in fondo a quest’avventura si è trovato solo a tirar avanti la bottega, ma all’inizio era partita in quattro con la Cooperativa Materiali resistenti, nata da colleghi della storica Edison.

Però adesso non è più possibile andare avanti: "È stata una concausa di eventi, innanzitutto ci siamo resi conto che la macchina non aveva spazio per quattro persone, i costi di gestione erano alti fin dall’inizio; e poi non c’è stata da parte di chi avrebbe dovuto una formazione nella fase di start up. Una cosa è fare il lavoro di libraio, una cosa è occuparsi di tutti i discorsi amministrativi".

Tanti libri poi diventeranno un bene comune, nel casottino di book crossing dell’Area Pettini alle Cure: "L’ho voluto fare sia perché quel parco è stato uno dei primi posti in cui venivo a Firenze, sia perché la sala di lettura è intitolata a Orazio Borselli, che fu mio collega che è scomparso, lavorare con lui è stato molto bello, usando un termine che ora non va di moda, però era un compagno mite".

Il rione non rimarrà senza il suo libraio: Vincenzo dovrebbe andare a lavorare per una nuova libreria che aprirà a breve, ma questa è un’altra storia da raccontare.

Carlo Casini