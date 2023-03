Il ladro perde ’pezzi’

I cellulari spariscono a un ritmo quotidiano impressionante. Ieri una 26enne peruviana ha denunciato ai Carabinieri che al mattino presto (5.30) mentre si trova sulla tramvia in compagnia della sorella, un uomo le ha sfilato dalla tasca il telefonino. Per poi scendere al capolinea di piazza dell’Unità d’Italia. Le due sorelle si sono accorte del borseggio e hanno rincorso l’autore. In via Nazionale l’uomo, ’stanco’ di dover correre, si è girato verso le due donne e le ha prese a cazzotti. Poi è andato verso la Stazione: hanno fatto in tempo a vederlo insieme a tre ’amici’. Ironia della sorte: durante la colluttazione sono caduti da una tasca del bandito altri due cellulari...Contuse alle mani e al volto, si sono fatte curare. Gli stessi, consegnati ai Carabinieri durante la verbalizzazione delle denuncia, sono ora al vaglio degli inquirenti.