Il laboratorio che studia le cellule Un’eccellenza medica arriva in città

È stato realizzato nelle immediate vicinanze dell’azienda, in via Amendola, il Laboratorio di Citologia (basato cioè sullo studio delle cellule) di Hospitex International, inaugurato due giorni fa alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, del vicesindaco Claudia Pecchioli e dell’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin. La Hospitex International produce e commercializza strumenti per laboratori diagnostici da oltre cinquant’anni e da circa venti si è specializzata nella Citologia di Precisione, sviluppando tecnologie all’avanguardia nel settore.

Nel laboratorio sestese, in particolare, confluiranno, da tutta Italia, i campioni raccolti tramite il canale delle farmacie, grazie al prodotto Kit Citofast Urine24, sviluppato dall’azienda negli ultimi mesi del 2022 e da pochi giorni in distribuzione. Il sistema, costituito da un kit di raccolta urine in vendita in farmacia e un servizio di refertazione incluso nel kit stesso, nasce dalla volontà di rendere la diagnostica oncologica più veloce, semplice, accessibile e di fornire uno strumento affidabile per la diagnosi precoce dei tumori del tratto urinario. Patologie che, purtroppo, oggi rappresentano un’alta percentuale dei tumori riscontrati nella popolazione italiana e la cui individuazione è spesso successiva alla sintomatologia. Il laboratorio sarà quindi l’Hub di refertazione principale di questa importante iniziativa a carattere nazionale.

