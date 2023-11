Il Kiwanis Club ha spento 45 candeline

Ceccuti

Continuità, ma anche nuove iniziative e idee solidali. La scorsa settimana il Kiwanis Club Firenze ha festeggiato i suoi primi 45 anni di attività al servizio della comunità e dell’infanzia. Sergio Lisi, presidente uscente, ha passato la tradizionale campana a Daniele Santucci: "Porteremo avanti i nostri service degli ultimi anni – spiega il neo presidente -, ma ne costruiremo anche di nuovi. A proseguire sarà il nostro impegno nei confronti della Fondazione Meyer, a favore della quale intendiamo ripetere il fortunato evento solidale al Forte Belvedere, grazie all’appoggio dell’assessora comunale Maria Federica Giuliani e alla sponsorship di ChiantiBanca. Lo scorso anno abbiamo anche sostenuto una famiglia fiesolana nella sua quotidiana lotta alla malattia rara del figlio, aiutandola nelle spese volte al miglioramento della qualità di vita del bambino. Un impegno che intendiamo proseguire, sempre a favore dei piccoli pazienti che sul nostro territorio combattono contro patologie rare altamente invalidanti. Tra le novità – continua Santucci – avremo poi un service dedicato alla sensibilizzazione sulla fibromialgia, una tra le cause più comuni di dolore cronico che purtroppo affligge anche gli adolescenti, soprattutto le ragazze, e che a livello nazionale ha ancora bisogno di ottenere i dovuti riconoscimenti. È nostra intenzione programmare un incontro nel quale psicologi, operatori sociali e rappresentanti delle istituzioni scolastiche possano confrontarsi, di modo da promuovere la cultura della conoscenza tra i giovani, per una diagnosi tempestiva della patologia. Nell’ottica della sensibilizzazione doneremo anche una panchina viola alla città, come simbolo di ristoro dal dolore che comporta la fibromialgia".