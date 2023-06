Il jazz dei giovani infiamma Fiesole La notte di Madiba, pensando ai diritti

FIRENZE

Estate fiesolana ‘a tutto jazz’. Con "Young jazz" infatti anche in questa edizione della manifestazione tornerà l’iniziativa dedicata ai giovani talenti. Questa sera, dalle 21,30, sarà in scena in particolare un nuovo episodio nato dalla collaborazione ormai pluriennale tra Music Pool e l’Istituto di Istruzione Superiore "Alberti-Dante" che presenta una serata con gli studenti e i loro progetti curati da Maria Elena Romanazzi. Quest’anno sul palco del Teatro Romano di Fiesole un doppio appuntamento con L.A.D. Vocal Ensemble e L.A.D. Jazz Ensemble.

A seguire nella stessa serata, "Madiba", il nuovo progetto di Sade Mangiaracina alla guida di un trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria. Il nuovo lavoro della pianista siciliana, come si comprende dal titolo scelto, è rivolto ad un simbolo della lotta per i diritti umani: Nelson Mandela. Madiba è infatti un racconto in musica del grande attivista attraverso le principali vicende della sua vita: il coraggio, la determinazione, la lucidità, gli amori, la prigionia e la forza del perdono.

Il gruppo è stato selezionato dal progetto Nuova Generazione Jazz 2021 per la promozione della nuova scena jazz italiana. Domani, sempre con inizio alle 21,30, sarà invece la volta del Conservatorio Cherubini di Firenze che propone sul palco del Teatro Romano di Fiesole due produzioni originali: la Big Band (FJO) Diretta da Alessandro Fabbri (Docente di composizione Jazz) e il Progetto dedicato a Ramsey Lewis curato da Dario Cecchini (Docente di Saxofono Jazz).

La neonata Florence jazz Orchestra (FJO) raccoglie una selezione dei migliori studenti dei corsi Jazz dell’Istituto fiorentino coadiuvati da due professionisti: Nicola Cellai e Francesco Cangi. Il Progetto Ramsey Lewis nasce invece per omaggiare un grande della musica vincitore di tre Grammy Awards, scomparso nel settembre scorso, uno degli innovatori che hanno portato alla creazione di un Jazz che si sviluppa nelle radici del Soul, del Funk e del Blues definendo così uno stile e un suono.

Sia la FJO che il Progetto Ramsey Lewis sono inseriti come progetti di Istituto negli ordinamenti per la laurea triennale di primo livello ed in quello di secondo livello della Scuola di Jazz del Conservatorio. Il costo del biglietto sia per la serata di oggi che di domani è di 12 euro – ridotto soci Arci, Under 25 € 10. Prevendite – www.ticketone.it – www.eventimusicpool.it - www.estatefiesolana.it - nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.itpunti-vendita , presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole.

Sandra Nistri