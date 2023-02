Il gusto di essere sempre vittime Due giovani compagnie al Florida

Una storia che porta lo spettatore in un mondo isterico e meschino, fatto solo di vittime, un mondo dove la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro e se un responsabile non c’è, lo si inventa. Ecco "La fabbrica degli stronzi", pièce che ha debuttato ieri sera e torna oggi alle 21 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) a cura di Elsinor Centro di produzione teatrale. Lo spettacolo che nasce dall’incontro tra due giovani compagnie, diverse tra loro ma accomunate da un o sguardo impietoso sul reale, ovvero la ligure Kronoteatro e il gruppo torinese Maniaci d’Amore, tra le più attive della scena indipendente italiana. A partire da alcune letture fondamentali, tra cui "Critica della vittima" di Daniele Giglioli e "La società senza dolore" di Byung-chul Han, con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, lo spettacolo indaga attraverso tre quadri – la coppia, la famiglia e il gruppo – il gusto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce, ma in chi subisce, ovvero la gara popolare a chi brucia di più nell’inferno che sono gli altri. Ecco quello che potrebbe essere definito il "paradigma vittimario", così radicato oggi nella psicanalisi, nei media, nella famiglia. Quattro attori (Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti) affrontano un turn over di personaggi, danno vita a infelici, arrabbiati, che non sanno dare un nome alla loro frustrazione. Chiamano dunque in causa le madri, i padri, i fidanzati. Ma anche i dirimpettai, i colleghi, i vicini di sedile sui tram, i padroni di cani che non raccolgono mai le feci. L’universo congiura per rendere amara la loro vita. A tenerli in piedi c’è il loro stesso sentimento di essere stati danneggiati e offesi.

Barbara Berti