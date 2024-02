Il guasto Pendolari bloccati sul treno: "Questo è sequestro di persona"

"Questo è sequestro di persona" si sente urlare dal regionale 4070, il treno che ieri mattina avrebbe dovuto portare a lavoro, scuola e università centinaia di pendolari. L’ennesimo disservizio. Il diretto per Firenze partito alle 8,09 da Figline, si è fermato solo pochi minuti dopo aver lasciato la stazione. Ed è rimasto fermo poco prima della galleria per quasi un’ora e mezzo. Nessuna spiegazione, denunciano i pendolari che erano a bordo: fermi in carrozza con i finestrini chiusi, tanto caldo, rabbia e nervosismo, senza capire il perché di quel notevole disagio, mentre vedevano scorrere altri treni sui binari a fianco. Finché qualcuno è andato a bussare alla porta del vagone di testa: guasto meccanico, è stato spiegato. Nello specifico si sarebbe trattato di un problema al sistema di controllo marcia del treno. Il mezzo è ripartito dopo un’ora e mezzo, ma in direzione contraria: è tornato alla stazione di Figline. Qui i passeggeri finalmente son potuti scendere, ma ormai varie corse che avrebbero potuto prendere per andare a Firenze e arrivare almeno con un ritardo ridotto, erano passate. Erano quasi le 10 e qualcuno è stato costretto a rientrare a casa e prendere un giorno di ferie o permesso. Questo ennesimo disagio fa intervenire duramente anche l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli.

"Anche se il 4070 compete alla Regione Umbria – sottolinea -, ancora una volta fanno le spese della palese disorganizzazione dei gestori centinaia di cittadini toscani, bloccati senza comunicazioni chiare e comprensibili". Le sanzioni di milioni di euro comminate ogni anno, dice Baccelli, "non risolvono il problema. Mentre i nostri uffici sono impegnati a fornire tutta l’assistenza possibile, ho già chiamato il collega umbro Melasecche per affrontare insieme il problema del 4070". E se i vertici regionali di Trenitalia e RFI dimostrano di non avere autonomia decisionale rispetto ai disagi dell’Aretina, "è giunta l’ora di invitare a Firenze i vertici nazionali". La Regione, conclude l’assessore, "pretende un servizio soddisfacente a fronte di nostri investimenti da 240 milioni all’anno. Il 2025 ci consentirà di mettere mano al contratto vigente: anche il giudizio dei nostri utenti dovrebbe incidere sul sistema sanzionatorio".