Il gruppo consiliare “Per Figline Incisa“ diventa “Socialista“

Chiude il gruppo consiliare "Per Figline Incisa", nasce il nuovo gruppo socialista. Ne fanno parte Umberto Ciucchi e Fabio Gabbrielli che cambiano così di fatto, nome dopo il passaggio del collega Matteo Nocentini a Italia Viva. "Abbiamo garantito la stabilità politica del nostro Comune – ricordano – facendo sempre prevalere il senso di responsabilità, anche quando avevamo idee in contrasto rispetto al PD. Eravamo entrati in Azione, ma l’abbandono di Calenda di Più Europa per allearsi con IV ha determinato la nostra presa di distanza". L’uscita di Nocentini "porta definitivamente a conclusione quel progetto civico che già mostrava i segnali del proprio esaurimento. Proseguiremo a sostegno della maggioranza rendendo palese il profilo della nostra identità socialista". La costituzione del nuovo gruppo sarà formalizzata nel prossimo consiglio comunale.