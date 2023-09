Il grido di aiuto di Cosimo "Troppi crimini, vendo casa"

"Ho acceso un mutuo e fatto molti sacrifici per comprare casa, ma adesso sto pensando di venderla, perché così non è possibile vivere così". Lo sfogo è di Cosimo Polazzi, un giovane fiorentino di 29 anni – impiegato in un magazzino della zona – che si è trasferito da poco in un appartamento in via Giovanni Antonio Sogliani, poco distante dal parco delle Cascine. "La situazione è diventata insostenibile – continua il ragazzo –, ogni giorno ci sono furti nelle abitazione, vetri della auto spaccate, spaccio di droga in pieno giorno, risse violente".

La zona è teatro da tempo di svariati casi di microcriminalità, e il grido di aiuto di Cosimo fa eco alle molte segnalazioni che giornalmente vengono recapitate alle forze dell’ordine da parte dei cittadini (ormai spazientiti). "La mia ragazza che lavora a Londra – aggiunge – dovrebbe venire a vivere con me qui a Firenze, ma se le cose non cambiano sarò io a trasferirmi all’estero".

Mentre parliamo, ci accompagna un rumore di vetri rotti che si infrangono sotto le nostre suole. "L’ennesima nottata segnata da spaccate e atti vandalici. La mia macchina è stata presa di mira nel gennaio scorso, mentre i miei amici hanno smesso di venire a cena da me perché ogni volta le loro auto vengono danneggiate". E poco importa se il bottino è di pochi spiccioli: "L’altra volta hanno spaccato un finestrino a un mio amico – chiosa Cosimo – solo per cinquanta centesimi, siamo a un punto di non ritorno".

C’è poi chi ha trovato asilo su quella sponda dell’Arno per i propri affari: "Molti cittadini stranieri hanno creato una sorta di piazzetta dello spaccio, e mi ritrovo alcune volte con persone che sniffano cocaina sotto la mia finestra. Senza contare che bisogna sempre stare attenti a chi si incontra sulla propria strada, soprattutto se di notte".

Nella zona, negli ultimi quattro giorni, da parte dei carabinieri di Firenze sono stati sono stati sottoposti a controllo 130 cittadini e oltre 50 vetture, impiegando 40 militari e 12 automezzi in tutto. Un piano di azione che ha portato all’arresto di un soggetto reo di aver commesso un furto in un bar nella vicina via del Ponte Sospeso. E ancora, alla Cascine, di un 38enne marocchino in possesso di una piccola quantità di hashish e di una lama sporca della stessa sostanza, e di un 42enne di origini gambiane notato da una pattuglia mentre cedeva una dose di cocaina ad un’altra persona.

"Il massiccio impiego di militari è stato disposto allo scopo di garantire una maggiore presenza nelle zone del centro cittadino dove, nel corso degli ultimi mesi, sono state segnalate recrudescenze di microcriminalità", affermano gli stessi carabinieri.

Nessuna sorpresa, quindi, se il raggio di azione si è allargato fino a via Sogliani. "Capisco che non è semplice gestire un contesto simile – conclude il ragazzo –, ma visto il costo che hanno raggiunto le case a Firenze, i residenti, in particolare di questa zona, chiedono maggiore sicurezza, e la chiedono il prima possibile"

