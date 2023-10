Il grido d’allarme del Galluzzo. Troppe vittime nel quartiere: "Vogliamo una ciclabile sicura"

Una ciclabile sicura dal Galluzzo al centro di Firenze. La chiedono a gran voce i residenti del quartiere che nei giorni scorsi hanno organizzato il primo “Bike to work”, una biciclettata collettiva per andare insieme a lavoro. Il gruppo è partito da piazza Acciaioli alle 8 per arrivare in piazza Tasso dove è stata presentata l’iniziativa, condivisibile ma da studiare vista anche la conformazione della carreggiata, troppo stretta in alcuni punti.

"La crescita della mobilità sostenibile ed elettrica è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che con una bici elettrica il centro di Firenze si raggiunge in soli 15 minuti, e che piccoli dislivelli sono ormai alla portata di tutti grazie alla pedalata assistita o ai monopattini. Riders e lavoratori delle consegne a domicilio sono continuamente all’opera, in qualunque ora del giorno", spiega Vincenzo Calenzo, uno dei portavoce del gruppo. Tante le persone che già pedalano lungo questo percorso sfidando i mezzi che sfrecciano come proiettili, e la paura di rimanere vittima di un incidente è sempre dietro l’angolo. Come è possibile verificare attraverso il web, grazie al quale sono stati ricostruiti i mortali verificatisi negli ultimi anni tra il Galluzzo e l’inizio di via Senese e nei quali hanno perso la vita almeno 5 persone, spesso ciclisti (5 aprile 2003 un uomo di 82 anni, 4 agosto 2019 un 18enne, 10 luglio 2021 un 66enne e un 57enne, 11 febbraio 2023 un ciclista di 82 anni).

"Per questo chiediamo la realizzazione di una pista ciclabile sicura su via Senese, almeno fino alla fine del cosiddetto ’viale dei benzinai’ che dovrà proseguire almeno fino a Porta Romana. In alternativa allo scollinamento del San Gaggio, che può presentare difficoltà di larghezza della sede stradale nella parte più vicina al Piazzale di Porta Romana, si può realizzare la tratta restante interessando via Accursio, via Borgonovo, via Ximenes e il viale del Poggio Imperiale" spiega Calenzo. Il gruppo, sostenuto dalla più importante associazione di ciclisti fiorentini, la Fiab, chiede inoltre la progettazione di un tracciato nel tratto Porta Romana-Piazza Pier Vettori e in via provvisoria, il ripristino della segnaletica dell’attuale corsia ciclabile, ormai pressoché invisibile perché scolorito dalla pioggia e dal continuo passaggio di auto e bus, e la sua colorazione in rosso, come fatto in alcune città italiane".

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Fiab Firenze Ciclabile, è partita da un gruppo Whatsapp che ha raggiunto in poche ore tramite passaparola centinaia di adesioni, che continuano a crescere. "Quando gli organizzatori si sono messi in contatto con noi abbiamo subito sostenuto l’iniziativa", spiega Tiziano Carducci della Federazione italiana ambiente e bicicletta. "Chiediamo impegni chiari alle istituzioni, per dare a questo quadrante della città l’occasione di connettersi in maniera sostenibile e sicura sia in direzione centro storico, sia verso Bottai, Scandicci e Ponte a Ema. Per questo sosterremo ulteriori momenti di visibilità e approfondimento aperti a tutti".

A.P.