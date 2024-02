Il grazie del Papa al cardinal Simoni: "Martire vivente"

"Sono grato al Signore per essere stato in Vaticano dove ho potuto incontrare nell’Udienza Generale il Santo Padre che ringrazio con tutto il cuore per le sue parole ed il suo omaggio ai martini del mondo e della Chiesa d’Albania, “hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” ci ha detto Gesù. Ringrazio Nostro Signore, lo Spirito Santo e Santissima Madonna per i dono della vita, per il dono del sacerdozio e della salute che nella mia avanzata età mi permette ancora di servire la Chiesa": sono parole commosse del cardinale Ernest Simoni, 95 anni, albanese di nascita, ormai fiorentino, che ieri mattina ha ricevuto l’omaggio del Santo Padre per la sua testimonianza di sacerdote perseguitato dal regime comunista di Enver Hoxha. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2016, Simoni è un martire della fede.

"Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, che furono tanti. Qui, dove adesso sorge il Vaticano, c’è un cimitero e molti che erano stati giustiziati sono qui sepolti; scavando, se ne trovano le tombe - ha detto Papa Francesco -. Ma anche oggi ci sono tanti martiri: tanti, forse più che agli inizi. Ci sono tanti perseguitati per la fede. E oggi mi permetto di salutare in modo speciale un ‘martire vivente’, il cardinale Simoni. Lui, da prete, ha vissuto 28 anni nelle carceri dell’Albania comunista, la persecuzione forse più crudele. E continua a dare testimonianza. E come lui, tanti, tanti, tanti. Adesso ha 95 anni e continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio della testimonianza. Grazie". "Ringraziamo Papa Francesco che oggi ha voluto dare un ulteriore segno di attenzione e riconoscimento al cardinale Simoni - ha sottolineato il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori - Siamo orgogliosi della sua presenza e non finiremo mai di ringraziarlo per ribadirci ogni giorno, con la credibilità del martire, l’adesione alla fede che riesce a vincere il male".

Duccio Moschella