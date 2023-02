Il grande dolore di Betori "Facciamo tutti uno sforzo perché non succeda più"

Mai più. E’ il grido di dolore per una morte inaccettabile. Nessuno dovrebbe morire da solo, al freddo, per la strada. Tantomeno nella città che fu di La Pira, il sindaco che fece dell’accoglienza e della solidarietà i primi valori e che la liturgia dedicata ai poveri l’ha pensata e promossa fin dal 1934 nella chiesa di San Procolo. E’ qui inevce che l’arcivescvo Giuseppe Betori oggi chiama a raccolta tutta la solidarietà di cui Firenze è capace. "La morte di una persona, da sola in strada, come è avvenuto questa notte non può che provocare un grande dolore in tutti noi – scrive il cardinale –. Interpella la nostra umanità e ancora di più chi ha fede e vede nel volto dei più poveri e abbandonati quello di Gesù. Dice il Signore: ogni volta che avete sfamato, vestito, visitato, ospitato, uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me".

Non si rivolge a una città insensibile, Betori; ma Firenze città dell’accoglienza può dare di più, perché c’è sempre un piccolo sforzo in più che possiamo fare. "Abbiamo fatto tutto il possibile per loro? – chiede infatti l’arcivescovo – È la domanda che ci poniamo e che ci dobbiamo porre ogni volta, per dare ancora più impulso a quanto stiamo facendo, all’impegno delle istituzioni, della Caritas e di tante benemerite realtà che quotidianamente si preoccupano di intercettare chi è nel bisogno per poi tendere una mano, un aiuto".

L’appello è quindi a trovare la forza peri allargare il nostro abbraccio, per raggiungere e includere tutti. "Faccio ancora una volta appello alla carità e alla solidarietà, ad ulteriori sforzi da parte di tutti – conclude l’arcivescovo – , perché non si debba più assistere a queste tragedie, piangere nella nostra città la morte di un senza fissa dimora che vive e dorme al freddo, in alloggi di fortuna".

re.cr.