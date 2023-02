Il grande cuore di Pontassieve batte per Beyza

di Leonardo Bartoletti

Il cuore grande di Pontassieve. Quello che parte da un incontro casuale, si sviluppa nella conoscenza, cresce nel tempo e non fa mancare il proprio apporto nel momento della necessità. Una generosità che consente di raccogliere una somma importante in poche ore da inviare ad una ragazza turca, che è rimasta sola con tre fratelli dopo aver perso entrambi i genitori nel recente terremoto. La giovane si chiama Beyza ed è rimasta a Pontassieve per qualche tempo grazie ad uno scambio inserito nel programma Erasmus. Poi è tornata a casa, dove ha vissuto normalmente fino alla tragedia. Nel tempo le famiglie non hanno mai perso il contatto. "Certi incontri non sono un caso", dice ora Cecilia, che insieme al marito Luca ed alla figlia Rebecca hanno ospitato la ragazza. Chiede di non mettere il cognome "perché queste cose si fanno da dietro le quinte, non certo per farsi vedere. La vita ha voluto che conoscessimo Beyza, che è entrata in casa nostra, grazie al programma di scambio Erasmus della scuola di nostra figlia, la media Maltoni. Il legame che si è formato nel periodo in cui è stata a casa non si è mai interrotto. Poi è arrivato il 6 febbraio. E la vita di Beyza, come quella di decine di migliaia di turchi e siriani, è stata sconvolta. Beyza ha perso i genitori sotto le macerie della loro casa, il fratello è in ospedale. Alcune sue amiche sono morte".

A quel punto scatta la generosità di Pontassieve: "Un veloce passaparola - dice ancora Cecilia - con amici ed amiche ci ha permesso di raccogliere 4.162 euro per Beyza e per chi è sopravvissuto della sua famiglia. Davvero in tanti ci hanno contattato, e continuano a farlo, per sapere come contribuire. C’è un bisogno di solidarietà umana che va oltre le differenze culturali, linguistiche e religiose. E sembra che questo bisogno sia più facilmente soddisfatto da contatti personali diretti. In questa vicenda - conclude Cecilia - abbiamo sperimentato anche il valore umano che ha effettivamente un programma come l’Erasums e l’attività delle scuole che lo promuovono. Solo questo ci ha permesso di dare un volto e una voce alle vittime del terremoto rendendocele infinitamente più vicine".