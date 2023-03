Il grande cuore dei ripolesi Raccolti trentaseimila euro per aiutare la famiglia di Eloy

di Manuela Plastina

Il generoso cuore dei ripolesi ancora una volta ha battuto all’unisono per una famiglia di compaesani che ha bisogno di una mano. A due mesi dalla morte di Eloy (nella foto), l’uomo di origine peruviana ucciso all’alba del 10 gennaio da un’auto pirata ad Antella dove viveva, sono stati raccolti oltre 36mila euro. Sono arrivati sul conto corrente aperto dal Comune all’indomani della tragedia, grazie alla generosità di cittadini e aziende che hanno fatto un bonifico, ma anche alle raccolte organizzate nei negozi, dai circoli, dalle associazioni e durante le cene di solidarietà. Diecimila euro sono già stati consegnati a Yolanda, moglie di Eloy, una settimana fa, per le spese che deve affrontare per sé e il figlio di 9 anni. Ieri mattina è arrivato anche il bonifico con la consegna della rimanente somma. Ora il conto corrente è chiuso, anche se è facile immaginare che i ripolesi continueranno a stare accanto alla famiglia e a organizzare raccolte fondi per sostenerla senza Eloy. "La sua storia ha toccato e sconvolto tutti noi – dice il sindaco Francesco Casini –. Ha attivato da subito e in maniera spontanea un moto di solidarietà che come amministrazione abbiamo raccolto e convogliato su un conto istituzionale". Eloy (che era diventato da soli 6 giorni cittadino italiano e si era sposato in Comune il primo settembre) fu travolto e lasciato morire sulla strada mentre stava andando a piedi a prendere il bus per arrivare come ogni mattina al lavoro a Calenzano. Grazie alle telecamere e al targa system, in poco tempo è stato rintracciato l’autore dell’incidente che non si è fermato a prestare soccorso. Il dolore per questa perdita è tornato a farsi sentire per la morte a Milano di Federico Cafarella, 25 enne nato e cresciuto anche lui ad Antella e trasferitosi nel capoluogo lombardo per studiare e lavorare. È morto travolto da un bus mentre attraversava le striscei. La sua famiglia vive tuttora nella frazione dove la notizia è piombata come un macigno. I funerali si sarebbero dovuti svolgere questa mattina, ma il magistrato ha disposto l’autopsia e quindi Antella dovrà attendere per dare l’ultimo saluto a Federico, altra vittima innocente della strada.