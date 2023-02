Gigliola, lei aveva incontrato l’amore prima di conoscere Claudio?

"Sono stata sposata 39 anni. Ne avevo diciotto quando sono arrivata all’altare e mio marito ne aveva dodici più di me. Poi se n’è andato. Io sono rimasta congelata per diciassette anni: pensavo che la mia vita fosse quella, occuparmi di figli e nipoti, la mia famiglia, il mio amore. Poi ho conosciuto Claudio. Io ho passato i 74 ma tutto è cambiato".

Com’è stato il primo incontro?

"Abbiamo avuto un po’ di scambi. Poi abbiamo deciso di incontrarci. Io devo ringraziare mia figlia, perché non ero affatto convinta. Il mio desiderio era di dedicarmi alla famiglia, ai miei nipoti. E basta. Poi sono andata e lui mi ha presa veramente. Principalmente ha conquistato la mia testa. Ho sempre avuto un’attrazione per i suoi scritti. A quest’età certe cose colpiscono".

Che cosa sente di speciale?

"Un sentimento nuovo. Un amore grande. Tanta complicità che ci completa. Sono veramente felice di questo nostro donarsi uno all’altro. E’ molto diversa dall’esperienza di matrimonio che ho avuto fino a 56 anni. Tutta un’altra cosa. Anche perché siamo più consapevoli e ci completiamo a vicenda. E’ bellissimo perché tante piccole grandi cose che non avevo ora le ho. Per una donna è il massimo. A me ha giovato a livello spirituale, mi ha trasmesso una forza interiore potentissima".

Come vede il futuro?

"Godendo appieno del presente. Ci sono anche i progetti per il futuro: piccoli desideri. Ma principalmente che questa relazione continui, che l’amore ci faccia andare avanti tenendoci per mano anche se la strada talvolta è accidentata".

E’ il grande amore?

"Sì, questo è veramente il mio grande amore.

C’è una magia non fatta da un mago attimo per attimo. Abbiamo un dialogo che non è mai stanco. Siamo due anime e ci sentiamo dentro un solo destino".

I. U.