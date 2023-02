Il Gorinello abbatte le barriere: un giardino per i piccoli disabili

Il parco inclusivo di San Piero a Ponti è realtà. "E’ con grande soddisfazione che la parrocchia di San Piero a Ponti, proprietaria dei terreni e degli ambienti dove si svolgono le attività del circolo Mcl Gorinello, insieme al consiglio del circolo nelle persone del presidente Stefano Pagani e Lorenzo Bucci, promotore dell’iniziativa, annunciano che è stata raggiunta la somma per la realizzazione del primo parco giochi inclusivo della zona, che permetterà ai bambini con disabilità di poter giocare insieme agli altri, senza la presenza delle barriere che di solito non lo permettono. Forse uno dei pochi del genere nella Piana fiorentina", fanno sapere dal Gorinello. Entro giugno il parco dovrebbe finalmente vedere la luce. "Nel ringraziare le persone e le aziende che, con le loro donazioni, hanno fatto diventare realtà quello che inizialmente era soltanto un sogno, il parroco del Gorinello don Gabriele Pratesi, che ha sempre supportato il progetto, vuole esprimere un ringraziamento particolare alla Misericordia di Campi, a Unicoop Firenze e a Cdni Srl, che hanno da subito creduto in questa iniziativa", concludono dal Gorinello.