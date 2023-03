"Il girotondo degli artisti per aiutare i bimbi del Meyer"

Spettacolo, solidarietà e tante emozioni per l’edizione 2023 del varietà ‘Girotondo per Sempre’ che ha avuto un grande successo. Scoppiettante e variopinto lo spettacolo è stato messo in scena al Teatro Tuscany Hall, scritto e diretto dal regista Aurelio Patella e condotto da Serena Martinelli e Stefano Baragli. Sul palco si sono sfidate due squadre di artisti, i canguri contro i coccodrilli, che hanno dato il meglio di stessi con lo scopo di divertire le oltre mille persone presenti per ‘dare una manina’ ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. Cantanti, ballerini, illusionisti, cabarettisti, comici e gli special guest Marco Berry, illusionista ed escapologo e la Rock Band I Suzy Q.

Tutti insieme per finanziare il Progetto ‘Per la produzione e impiego di cellule effettrici geneticamente modificate’ presso la Cell Factory dell’Ospedale Meyer. A questo fine sarà messo a punto un processo produttivo che utilizzi la piattaforma CliniMacs Prodigy, Miltenyi Biotec, strumento già donato con un importante contributo da parte dell’Associazione Girotondo per Sempre (organizzatrice dell’evento), presieduta da Stefano Boccalini e Ermanno Piani, e ampiamente utilizzato presso l’Aou Meyer per procedure per trapianto emopoietico, sotto il controllo farmaceutico della Cfm.