Il giro di Renzi e Saccardi in centro. Transenne abbandonate e sporco: "Istituiremo l’ufficio per il decoro"

Transenne abbandonate, cantieri infiniti, organizzati male e deturpati dai writer, cartelli stradali completamente ricoperti da adesivi, bicchieri e bottiglie (resti della nottata di movida) lasciati ovunque, strade sporche e marciapiedi ricoperti dalle deiezioni dei cani. Nella loro prima camminata per il decoro (che si ripeterà nelle prossime settimane in tutti i quartieri della città), Matteo Renzi e la candidata sindaco di Italia Viva, Stefania Saccardi, “armati“ di telefonino hanno passato in rassegna la zona compresa tra piazza Demidoff, via dei Bardi, piazza Santa Felicita, Ponte Vecchio, lungarno Archibusieri, piazza dei Giudici e lungarno Diaz, per denunciare il degrado "che con Nardella e la sua giunta è arrivato a livelli insopportabili". Il senatore – candidato a Stasburgo nella lista Stati Uniti d’Europa – e la vice presidente della giunta regionale, seguiti da buona parte dei candidati al Consiglio comunale, per oltre un’ora sono andati alla ricerca di tutte quelle "brutture" che "non fanno onore a una città come Firenze e ai fiorentini".

E per ridare dignità al capoluogo "ormai abbandonato a se stesso" hanno lanciato l’idea – nel caso la Saccardi vincesse le elezioni – di istituire un apposito ufficio per il decoro. Ma non solamente delegando un assessore, "che senza una struttura amministrativa costruita ad hoc con funzioni di gestione non combina niente, ma con una struttura interdirezionale che contenga al suo interno rappresentanze di molteplici direzioni (ambiente, lavori pubblici, viabilità, mobilità). Un ufficio che deve essere disponibile a ricevere le segnalazioni ed intervenire entro 48 ore. Non si può più accettare questo ‘cialtronaio’, per dirlo alla fiorentina, ormai dilagante".

Renzi ha ricordato come "15 anni facemmo gli Angelli del Bello per cercare di ripulire la città. Oggi è arrivato il momento di dire che la cura delle piccole cose serve e per questo facciamo un appello ai cittadini perché ci segnalino quello che non va e saranno le prime cose che faremo al governo, di nuovo, di Palazzo Vecchio". Per quanto riguarda la lista che sostiene Saccardi ("costituita da amministratori di esperienza, che conoscono bene la città", ha spiegato la candidata sindaco), il senatore è convinto che "potremo arrivare al ballottaggio contro Schmidt scalzando il centrosinistra". E se invece dovesse andraci il centrosinistra? "Beh, non so se ci faremo un’intesa, non ci hanno voluti al primo turno, vedremo cosa accadrà".

E su Elly Schlein – che potrebbe chiudere la campagna elettorale a Firenze – afferma: "E’ rischioso giocarsi il tutto per tutto su Firenze. Per questo le conveniva (alla segretaria del Pd ndr) fare gli accordi. E chi le ha gestito l’operazione non le ha fatto un piacere. A lei conveniva mettere in secondo piano Firenze e puntare tutto sulle europee. Se lei fa il 22% alle Europee e poi però perde Firenze che succede?".

Antonio Passanese