Il giovane creativo dal cuore d’oro La mostra in onore di Fabio Sequi

di Manuela Plastina

Il 10 settembre avrebbe compiuto 36 anni. "Avrebbe" perché il conteggio dell’età di Fabio Sequi si è fermato prima di questo compleanno per salvare altre vite umane, sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo. Il 6 agosto, al suo primo giorno di ferie, l’uomo di Grassina ha messo a rischio e perso la sua esistenza a favore di quella di due sconosciuti, che invece si sono salvati.

La commozione per il suo gesto non ha incontrato confini e da subito in molti hanno chiesto di ricordare ufficialmente il suo atto eroico. La prima iniziativa ufficiale in suo nome è organizzata dagli amici e accolta dal Comune di Bagno a Ripoli: domenica, nel giorno del suo compleanno, nella sala consiliare del palazzo comunale saranno esposti 17 dipinti da lui stesso realizzati.

Ci sarà anche l’autoritratto in cui Fabio si raffigura solo in parte, coperto dal volto sorridente del suo amato cane Sagoma, col quale molti ricordano di averlo spesso visto passeggiare per le vie di Grassina.

Giovane creativo impiegato in un’azienda di moda sempre della frazione di Bagno a Ripoli, dove aveva deciso di vivere, Fabio – raccontano gli amici – aveva una vera passione per qualsiasi forma di arte con cui raccontava e si raccontava.

La mostra si intitola "Un sogno per domani" e sarà visitabile dalle 17 alle 20 di domenica, alla presenza della famiglia e degli amici di Fabio nonché dei rappresentanti delle istituzioni.

Intanto dal Comune di San Vincenzo e dal suo sindaco Paolo Riccucci è stata presentata alla prefettura la richiesta formale di assegnare a Sequi la ricompensa al valor civile, riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno a cittadini che hanno messo a rischio la propria vita per salvare altre persone in pericolo.

Nel caso di Fabio, purtroppo, il rischio è stato fatale e merita un riconoscimento a livello nazionale per il suo sacrificio.