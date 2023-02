C’è chi lo fa con una parola dolce che viene dal cuore, ma anche chi ringrazia amaramente l’amata per essersi lasciati dopo trent’anni di matrimonio. I nostri lettori hanno inondato la casella di posta e il numero Whatsapp, testimoniando l’importanza di mettere un sigillo nero su bianco a un messaggio d’amore. Un piccolo gesto importante in un tempo in cui tutto scorre velocemente. Oggi si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. Ma c’è anche chi dall’amore si è lasciato un po’ troppo prendere la mano. Come una ragazza di 22 anni che, in gita a Firenze con due amiche, è stata bloccata dagli agenti prima che terminasse di scrivere una frase d’amore con un pennarello nero su un muro di Ponte Vecchio.

Per lei è scattata la denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa da 2.500 a 15mila euro. Nel frattempo Fratelli d’Italia con il capogruppo in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e quello del Q2 Simone Sollazzo hanno lanciato l’idea di realizzare un "giardino degli innamorati". Uno spazio da individuare in alcuni parchi cittadini e la possibilità di targhe che ricordino storie di amore e un muro per scrivere liberamente. Iniziativa piaciuta anche al capogruppo in consiglio regionale, Francesco Torselli.