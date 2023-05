Il Giorno del malato in Santa Croce

Dopo la sospensione causata dalla pandemia, torna quest’anno la celebrazione diocesana per la Giornata mondiale del malato. Appuntamento domani alle 15 nella basilica di Santa Croce per assistere al rosario; alle 16 sarà poi celebrata la Messa in basilica, presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. L’invito è rivolto ai parroci, cappellani ospedalieri, diaconi, religiosi e religiose, collaboratori e volontari della pastorale della salute, associazioni e istituzioni socio-sanitarie, misericordie e pubbliche assistenze e alle realtà assistenziali tutte. "Il brano evangelico scelto quest’anno tratto da Marco, ha il suo punto focale sulla fede delle persone che trasportano il paralitico, fino al punto di scoperchiare il tetto e calarlo ai piedi di Gesù nella stanza affollata. È su quella fede e quella carità che Gesù compie la guarigione del paralitico, preceduta dalla remissione dei peccati, di cui, sempre ogni uomo ha bisogno, in primis, per la sua guarigione totale, non solo fisica": scrive don Luca Carnasciali, direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute, nel presentare la trentunesima edizione della Giornata, è significativo per mettere in evidenza come una comunità che si fa carico del malato sia "sana e sanante".

"Ultimamente un amico medico che si è riavvicinato alla fede e alla pratica, mi ha confidato queste sue considerazioni che vorrei condividere con voi - scrive ancora nella sua lettera don Luca - “Nel mio lavoro bisogna riuscire sempre a lavorare con umanità e umiltà. La seconda mi dà la sobrietà di non sentirmi mai arrivato o “imparato”. L’umanità non può essere scissa dal mio lavoro. Spesso non accolgo solo il dolore fisico. Tante persone si confidano dei problemi con i figli, con i coniugi e spesso trovano persone che sentono le parole ma non le ascoltano. Se siamo “operai nella vigna di Dio”, dobbiamo operare sempre per il bene altrui. Mai giudicare. A volte l’ascolto vale più del trattamento”. Sono parole che sento per me e che penso possano aiutare anche tutti voi a ricalibrare il nostro impegno a fianco di malati, parenti, operatori sanitari e tutte le persone coinvolte nel processo della cura fisica e spirituale delle persone che incontriamo. Sia nel versante spirituale sia in quello fisico, credo fortemente che l’ascolto valga davvero tanto quanto e forse più del trattamento stesso".