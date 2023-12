Il gioco del cerino. E non resta che Empoli

Volevamo sapere chi si compra, adesso aggiungeremo un’altra domanda: dove si gioca? Il caso stadio non molla la presa: tra scadenze, populismi da bar sport, possibilità che continuano a intrecciarsi, comprese richieste al governo sulla possibilità di posticipare l’inizio dei lavori confidando di definire la soluzione del Padovani come alternativa al Franchi a tempo determinato. Una soluzione, questa, che la Fiorentina non ha mai sposato concretamente. E, forse, non lo farà mai.

Questione di tattica, di strategia. Anche mediatica. Buoni da un parte, cattivi dall’altra. Tipo lavagna di una classe delle scuole elementari. A conti fatti, però, Firenze è l’unica città che sta rendendo operativi i lavori di restyling del proprio stadio. Le polemiche fanno parte del gioco. E con un sindaco a fine mandato non è esattamente roba che richiede un gran coraggio. Ma tutto questo è lo scenario umano, affaristico e politico, ai tifosi interessa soprattutto sapere dove andrà a giocare la Fiorentina in campionato e in Coppa. Il resto sono schermaglie.

Se la soluzione Padovani resta in gioco, più facile al momento immaginare un revival di Italia ’90, quando un atroce adeguamento del Comunale spedì squadra e tifosi a Perugia. Per ora nessuna decisione è presa, ma chiaramente i contatti sotto traccia sono vivi da un pezzo. Modena al momento sembra la soluzione in cima alla classifica delle possibilità, come ha sottolineato ieri sera il dg viola Barone. Modena non è vicina, ma lo è certo più di Cesena, altra città tirata dentro questo gioco a incastri.

È giusto e normale immaginare che né i tifosi né la società siano felici di emigrare ogni quindici giorni abbandonando il rito del Campo di Marte. Però sarà bene ricordare che c’è una soluzione più a portata di mano e di portafoglio: Empoli. Sì, certo, pare che nessuno la voglia. La rivalità tra le tifoserie, quindi l’ordine pubblico, una città di provincia che dovrebbe farsi carico del doppio delle partite a cui è abituata.

Ma il vero problema, in questo caso, è legato a doppio filo alle prossime elezioni amministrative. Il calcio va sempre in prima pagina e ha i suoi riflessi sulla propaganda. Viene però da pensare che certe decisioni viaggino più in alto della politica locale.

Quindi, per quanto impopolare, questa eventuale soluzione è bene tenerla viva. Almeno per ora. Come Reggio Emilia, che resta un possibile campo per le partite europee. Comunque vada i tempi stringono. E la buona notizia è che le parti in causa dovranno trovare presto un accordo: oltre le battute, oltre le polemiche.