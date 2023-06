Il gin creato per il futuro e per l’ambiente L’idea innovativa di due giovani fiorentini

Un gin dal sapore di primavera e imbottigliato in una borraccia di acciaio inox. Questa la particolare idea di due giovani fiorentini, Ilaria Lorini e Stefano Clemente, nata tra i banchi di una scuola per sommelier.

"Quando ho conosciuto Stefano - racconta Ilaria - mi ero appena laureata in Scienze Agrarie, con una tesi sulle botaniche, ovvero le erbe per aromatizzare gli alcolici. L’idea di creare il nostro gin è nata quasi subito e, due anni fa, ci siamo messi a lavoro".

Insieme a una distilleria al Galluzzo, Ilaria e Stefano hanno provato le combinazioni più disparate, fino a dar vita al loro “Visionair“, un London dry gin secco, ma dal retrogusto dolce.

"Il nome significa “visionario“ in olandese. E il nostro prodotto vuole essere proprio così, visionario e pronto al futuro". Infatti, la particolarità del Visionair è la sua ricerca della sostenibilità. "Innanzitutto abbiamo usato, per aromatizzarlo, dei fiori “amici delle api“, ovvero ricchi di nettare, come i fiori di acacio, la camomilla o il coriandolo. Non ci siamo limitati a questo, ma abbiamo anche piantato altrettanti fiori “amici delle api“, creando due giardini. Questo perché il nostro tentativo è sensibilizzare sull’importanza delle api, un insetto così essenziale per il nostro ambiente".

Ma la grande novità del “Visionair“ è il suo packaging particolarissimo. "Abbiamo deciso - spiega Ilaria - di abbandonare il classico imbottigliamento nel vetro. Il vetro, infatti, non è riciclabile all’infinito e, a lungo andare, inquina. Così, abbiamo scelto di utilizzare una borraccia in acciaio inox. Infatti, non solo l’acciaio inquina meno del vetro, ma può essere riutilizzato: una volta finito il gin, hai una borraccia da riempire".

Il “Visionair“ è uscito sul mercato a gennaio di quest’anno e il successo è stato immediato. "Ai clienti, è piaciuto tantissimo il nostro packaging. Il nostro segreto è puntare sulla qualità, anche se non offriamo solo quella. A chi ci sceglie, regaliamo la nostra filosofia, che si basa sulla continua ricerca, per trovare sempre soluzioni migliori che abbraccino la sostenibilità e guardino al futuro".

B.M.