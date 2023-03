Il giardino di Legnaia Muse, l’Eden perduto "Era lo spazio di tutti Oggi regna il degrado"

Abbandonati al degrado, con un’area cani che ha una recinzione colabrodo e giochi per i bambini pericolosi. Lo denunciano i frequentatori del giardino delle Muse, com’è chiamato l’isolato al crocevia tra via Niccolò Tribolo e via Tino da Camaino. Un complesso residenziale costruito negli anni ’60 per i dipendenti dell’Intendenza di Finanza, poi requisito in favore delle famiglie alluvionate.

Doveva essere simbolo di rinascita, di quartiere a misura d’uomo, tanto che quel toponimo, il cui certo significato si è perduto, nella romanzatura popolare si attribuisce alle prime nove palazzine che simboleggerebbero le muse delle arti supreme, auspicio di una società futura a esse ispirata. Qui il senso di comunità è sempre stato forte, memore di quella piena che aveva distrutto Legnaia al pari del centro storico, pur senza avere Angeli del fango da tutto il mondo a riparare i danni, e i legnaioli si erano abituati a rimboccarsi le maniche. Costruirono loro stessi quel parco: "Qui era tutta una buca, tutta questa terra la portammo noi con cariole e ruspe, – racconta Osvaldo Puleri, uno dei più anziani – ho ancora le foto sul trattore carico di terra per creare la spianata del campo". Un piccolo Eden che oggi i residenti vedono sgretolarsi. Negli anni ’80-’90 il campetto da calcio era diventato il punto di riferimento dei ragazzi del rione, in quelle sane adolescenze fatte di ginocchia sbucciate, ma ogni gol era una gloria che ti faceva bello agli occhi delle ragazze, su quelle panchine per tanti è stato il primo bacio. "Ora ragazzini non ce ne sono più, giocano con lo smartphone – spiegano una dozzina di residenti che si sono dati appuntamento per parlare con noi – Il campo era abbandonato e lo hanno convertito in area cani, ma la manutenzione è pessima".

Un primo passo è stato fatto, spiega Giuliana Fabbri, perché l’acqua delle fontane che è stata chiusa per mesi, da agosto, è stata finalmente riaperta, ma problemi ne rimangono: "Anche i giochi sono maltenuti (tre mesi fa) si ruppe un’altalena e un bambino è caduto. La staccionata dell’area bimbi è in pessime condizioni: lo abbiamo segnalato, l’hanno riparata ma male, servono sistemi più resistenti, le stecche sono di nuovo tutte in terra". "I cani possono passarci dalla loro area e viceversa i bambini, è pericoloso – mostra Giuseppina Barone, che porta qui il suo quattrozampe – La rete l’abbiamo dovuta mettere noi che abbiamo i cani. Ma offre vie di fuga sia al cancello che alla discesa dei trattori".

"Hanno fatto un buco nella rete per sbucare su via Foggini, lo chiudiamo e lo riaprono – elencano ancora i residenti indicando la parte superiore del parco– Non di rado poi i ragazzi vengono qui a fumare spinelli". E "guardate i marciapiedi via Tino da Camaino e via Tribolo: sono tutti una buca, il rischio di inciampare è forte".

Carlo Casini