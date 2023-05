Il giardino delle storie torna tutti i giovedì

Letture itineranti per bambini nei giardini pubblici di Lastra a Signa, grazie all’iniziativa della biblioteca comunale. Si tratta del cartellone del "Giardino delle storie" che prenderà il via il prossimo 11 maggio con tante letture all’aria aperta dedicate a chi ha dai 5 agli 8 anni. La prima tappa è in via Togliatti, la seconda, giovedì 18 maggio, in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, la terza il 25 maggio al giardino comunale di Malmantile in via Lippi, quindi l’8 giugno appuntamento al Giardino del Palazzetto dello sport in largo Saint Fons e infine il 15 giugno al giardino della Rimembranza in piazza Andrei a Ponte a Signa. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 17 e sono a ingresso libero. L’iniziativa quest’anno si avvale della collaborazione di Valentina Giangrande, che lavora nel mondo dell’editoria, del Comitato genitori e dell’Associazione Genitori di Ginestra Fiorentina. "Per il terzo anno – ha sottolineato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni - proponiamo letture per bambini nei giardini del capoluogo e delle frazioni. Prosegue così il grande lavoro di promozione della lettura a cura della nostra biblioteca che in questo caso diventa itinerante e si avvicina ancora di più al suo pubblico di riferimento, andando a incontrare le giovani generazioni direttamente negli spazi da loro più frequentati".

Li.Cia.