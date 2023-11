Il Giappone e l’Italia. Abbraccio d’arte

E’ dedicata all’Elettrice Palatina, grande protettrice delle arti e della cultura in Toscana, nel 28° anniversario della sua morte (18 febbraio 1743), la mostra Art Blend 2023 – International Exhibition of Contemporary Art. La rassegna, organizzata da Qualiart, società con al suo attivo varie manifestazioni culturali per la promozione e diffusione di opere di artisti giapponesi nel mondo, si svolgerà nella Sala della Volta e nell’attigua Sala delle Grotte da oggi a martedì 7 novembre (orario dalle 10 alle 18 ingresso libero).

Le opere di circa 200 artisti giapponesi contemporanei dialogheranno con quelle di una cinquantina di artisti italiani mettendo a confronto mondi così lontani geograficamente e culturalmente ma altrettanto vicini nel nome di tematiche artistiche comuni, come spigano gli organizzatori. "Crediamo che attraverso una mostra di artisti contemporanei di diversi paesi condividendo un tema comune (speranza, felicità, un pensiero per il futuro), possa nascere una cosa molto interessante per tutti attraverso il confronto e l’unione (Brend) di queste opere". "La mostra Art Blend è una ulteriore testimonianza del forte legame che unisce da oltre 50 anni Firenze e il Sol Levante sancito dal gemellaggio con la città di Kyoto – dichiara Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera -. Siamo quindi onorati di poter accogliere questo importante evento che pone al centro la cultura e l’arte come strumento di dialogo tra i Popoli".