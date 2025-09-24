Il gesto del benefattore misterioso. Dona un’ambulanza alla Misericordia

Non vuole dire il suo nome neanche al sindaco, ma solo restituire qualcosa alla sua città, Impruneta. Preferisce restare anonimo il misterioso benefattore che ha donato un mezzo alla Misericordia imprunetina: sarà impiegato ogni giorno per sostenere e assistere la popolazione, un modo per i volontari della Confraternita per girare per il territorio e portare i propri servizi sociali e sanitari. "Oggi è uno di quei giorni che ti fanno sentire profondamente orgoglioso di essere imprunetino – ha detto nell’inaugurare il nuovo mezzo il sindaco Riccardo Lazzerini –. Questo anonimo concittadino ha compiuto un gesto di straordinaria generosità". Nella centrale e simbolica piazza Buondelmonti, il proposto Monsignor Luigi Oropallo ha benedetto il mezzo insieme al provveditore Paolo Paulus Poggini "e per un attimo si è percepita tutta la bellezza del cuore della nostra città, catturata anche dalle immagini di Danilo Forgeshi per ricordare questo meraviglioso momento per la nostra comunità" dice Lazzerini. Sul nuovo mezzo c’è una scritta semplice quanto significativa: "Dono di un imprunetino".

Proprio gli imprunetini stanno sempre più spesso dimostrando l’attaccamento alla propria terra e alla propria gente con piccoli e grandi atti di solidarietà. Lo fa per esempio l’associazione "Amici di Lapo", nata nel ricordo del piccolo Lapo Quadalti ucciso a soli tre anni dalla sindrome di Kawasaki. Mamma Gaia e babbo Primo hanno recentemente donato ai 4 rioni altrettanti defibrillatori DAE equipaggiati con placche pediatriche. Ne avevano distribuiti altrettanti già nel 2023 e qualche mese fa hanno regalato proprio alla Misericordia di Impruneta un ulteriore apparecchio salvavita. La solidarietà attraversa anche la Festa dell’Uva: vince il rione che ha registrato più donazioni di sangue. Sarà premiato il giorno finale della Festa, poco prima del vincitore della sfilata dei carri, proprio a sottolineare l’importante del dare e dell’esserci per la comunità.