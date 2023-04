Il gemellaggio con la Bretagna verso i vent’anni

"Il valore di un gemellaggio lo si capisce bene solo se si partecipa direttamente": lo dice Pasquale Toscano, presidente del comitato gemellaggio tra Barberino e Betton, dopo aver raccolto la soddisfazione e felicità delle famiglie che per una settimana hanno accolto nelle proprie case più di trenta amici francesi, provenienti dalla cittadina della Bretagna. Un patto di amicizia ormai consolidato, visto che nel 2024 il gemellaggio festeggerà venti anni, e che ora riprende vita dopo il forzato stop della pandemia. Sono venuti in trentadue dalla Francia, compreso il vicesindaco di Betton, e il comitato barberinese li ha accolti con un programma intenso e che è stato assai gradito: visite a Lucca e a Firenze, una sosta al mare e al laboratorio del famoso scultore barberinese Giuliano Vangi, e poi tanto Mugello. Il gruppo dei francesi, giovani e adulti, in Mugello ha apprezzato tutto, dalla ricca gastronomia all’arte, e sono rimasti incantati dal laboratorio per fare pasta e pane, all’antico mulino di Sant’Agata come nella cucina di Casa d’Erci. E per il saluto finale, al circolo di Cavallina, si sono divertiti ad ascoltare i canti folk dei Maggiaioli di Barberino. Non è mancato un incontro istituzionale, con il sindaco di Barberino: e oltre allo scambio di doni, si è parlato dei prossimi impegni, per festeggiare degnamente il ventennale. "Nel prossimo settembre – dice Toscano – siamo stati invitati a Betton con un gruppo di giovani barberinesi. E nel 2024 sarà una delegazione di Barberino a recarsi ancora dai nostri amici bretoni, in occasione dei vent’anni di questo gemellaggio, che è sempre un’esperienza molto bella e coinvolgente".