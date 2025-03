Il gasolio finisce nel Vingone. Fosso sorvegliato speciale

Gasolio nel Vingone, ufficio ambiente e tecnici di Autostrade al lavoro. Il problema è stato segnalato da un cittadino che si trovava in zona e ha visto la chiazza di combustibile nel torrente. Il problema, probabilmente dovuto all’incidente stradale di ieri mattina, è stato fortunatamente preso in tempo, grazie alle persone che stavano ‘monitorando’ il fiume ingrossato per l’ondata di maltempo di questi giorni. In base a una prima ricostruzione degli addetti comunali, il gasolio è arrivato nel Vingone passando dal Ghindossoli, ovvero il fosso che in quel punto passa sotto l’autostrada e che nella mattinata di venerdì era esondato bloccando l’A1. I due torrenti sono collegati.

Il personale di Autostrade, incaricato di risolvere la questione è intervenuto rapidamente, per mettere in sicurezza il fiume utilizzando di uno specifico materiale granulare in grado di assorbire il gasolio. Si chiama ‘filler’ ed è usato in maniera specifica per avere ragione delle sostanze oleose. Fortunatamente lo sversamento è stato risolto prima che nascessero problemi all’ecosistema. Ben altre difficoltà causano le discariche abusive di inerti e altri rifiuti che abbondano purtroppo in collina. Nell’area della Roveta, ma anche nella Val di Pesa spesso nei boschi, si trovano mobilio, reti da letto, secchi di vernice, batterie esauste. Non mancano inerti e altri scarti delle lavorazioni industriali. L’amministrazione è impegnata in una serie di controlli, ma non sempre si riesce ad arrivare in tempo per identificare gli incivili. A gennaio il titolare di una ditta edile è stato denunciato dai forestali di San Casciano Val di Pesa, che hanno ricevuto la segnalazione di cittadini. I militari lo hanno stato sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali a Scandicci, in via di Mosciano. Per segnalazioni è possibile chiamare anche gli ispettori ambientali di Alia ai numeri 800.888.333 (dal telefono fisso), 199.105.105 (da cellulare) o 0571.1969333.

Fabrizio Morviducci