Il garante per gli anziani ora è realtà. Nei prossimi giorni la nomina ufficiale: "Tutelare questa fascia di popolazione"

Con l’approvazione in Consiglio comunale di una delibera proposta dal capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli, il Comune di Firenze ha istituito la figura del garante dei diritti degli anziani.

Il ruolo sarà svolto a titolo gratuito, ed a nominare il garante sarà il sindaco. L’incarico avrà la durata di 5 anni. Tre a oggi le persone in lizza sul cui nome vige il più stretto riserbo. La mozione era stata discussa nel Salone de’ Dugento un anno e mezzo fa ma l’atto di istituzione della nuova figura è stato firmato da Dario Nardella nello scorso dicembre. “Il garante dei diritti degli anziani ha l’obbiettivo di valorizzare e salvaguardare i diritti delle persone anziane, in sintesi di sancire una figura estrategica in grado di fornire la tutela e la vigilanza delle persone anziane nel Comune di Firenze – ha dichiarato Razzanelli –. Sono necessarie misure di protezione per questa fascia di popolazione".