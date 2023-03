Il Gallo ’rilegge’ la favola del gatto con gli stivali

Il Gallo che si trasforma in Gatto con gli stivali. In occasione del Carnevale medievale di San Casciano darà vita ad libera interpretazione della fiaba popolare europea. La rievocazione storica, che ci sarà il 26 marzo, vede sfidarsi le cinque contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre a suon di rappresentazioni inscenate nelle vie e nelle piazze del paese. "La nostra è una favola ambientata nel Medioevo che vuole offrire uno specchio della complessità contemporanea. Tutti noi non siamo altro che il prodotto delle debolezze che riusciamo ad affrontare e superare. Questo il messaggio che il nostro Carnevale vuole lanciare per la rinascita della manifestazione", spiega la capocontrada del Gallo, Larissa Frosali. Il Gatto con gli stivali sarà rappresentato lungo le mura medievali nell’area di piazza della Repubblica dove prenderanno forma gli allestimenti scenici delle cinque Contrade del Carnevale medievale sancascianese in lizza per la conquista delle chiavi della città.

"L’idea che intendiamo realizzare è quella di raccontare una fiaba caratterizzata da ambientazioni, costumi, atmosfere, oggetti, propri dell’epoca medievale per lanciare un messaggio universale". Sul palcoscenico del Gallo si dipana la storia di un doppio riscatto materiale e immateriale: quello di un figlio ingiustamente emarginato dagli affetti familiari e di un servo che con la sua intelligenza e la fiducia del padrone riuscirà a dimostrare che sono le scelte che si compiono a esprimere il valore e il potenziale di ogni persona.

Andrea Settefonti