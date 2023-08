Il galateo incide ma non basta Serve cambiare

Gabriele Canè

A Siena ci stanno provando con una sorta di "galateo" per i turisti. Quelli maleducati, che mangiano sui sagrati, gettano a terra le carte unte, che imbrattano i monumenti... Insomma, quelli che vediamo quotidianamente anche a Firenze. Il "galateo" non è un codice, ovvio, è una preghiera laica: siate educati. Meglio che niente. Se anche un solo visitatore avrà un riguardo in più, a qualcosa sarà servito. Ma non basta. Perché per ottenere rispetto occorrono regole, non solo inviti, servono sanzioni, e soprattutto bisogna che queste sanzioni siano applicate. Così funziona, "moral suasion" a parte. E Dio sa quanto bisogno ne abbiamo a Firenze. Dove non si sa se sono lanzichenecchi come sul treno per Foggia con Alain Elkann, ma di sicuro ci sono tanti turisti maleducati, e impuniti. Che qualche "alibi" lo trovano: perché se i cestini dei rifiuti sono pochi e pieni, finisce che si butta la roba per terra, che si fa pipi contro un palazzo perché di bagni pubblici non se ne trovano, che si fa quel che pare e piace perché non ci sono controlli adeguati e relative punizioni. Poi, il discorso a monte, quello della qualità complessiva del turismo, così come si è formata in questi anni "no limits", in particolare la trasformazione del centro in un chiassoso dormitoriomangiatoia per truppe cammellate del trolley. Che volendo fare un po’ di ambientalismo, tengono, a differenza dai compianti residenti, l’aria condizionata a palla, con relativi black out, moltiplicano inevitabilmente i consumi d’acqua e l’intasamento delle fosse biologiche, con i pochi abitanti rimasti a pagare il via vai degli autospurghi. Dettagli? Forse. Di sicuro, però, anelli di una catena che va ripresa in mano fin dall’inizio in una città che vive un evidente "sovraccarico". Allora, "galateo" e controlli, certo. Ma "a monte" una Firenze diversa. In cui i maleducati ci saranno sempre. L’eccezione, però, non la quotidiana regola.