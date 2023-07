Il futuro del Maggio oltre la lirica Di Giorgi: "No a un teatro per pochi"

"Basta con il teatro per pochi eletti". E ancora: "Un teatro con grandi sale deserte è una sconfitta per tutti. Si investa nelle collaborazioni con altre Fondazioni e si condividano spettacoli e artisti". La questione del Maggio Musicale Fiorentino entra a pieno nel dibattito cittadino, ed è Rosa Maria Di Giorgi (in foto), politica di lungo corso (prima assessora comunale, poi senatrice, infine deputata Pd) e presidente del Conservatorio “Luigi Cherubini“ ad affrontare la questione con proposte, suggerimenti e idee.

"Come importante istituzione culturale cittadina il Conservatorio di Firenze, che ho l’onore di presiedere, non può chiamarsi fuori da questa vicenda – scrive Di Giorgi – Noi siamo pronti a diventare partner attivi del Maggio attraverso la creazione di progetti formativi e master di alta specializzazione da proporre ai giovani di tutto il mondo. Il patrimonio di competenze rappresentato dagli artisti del Maggio deve diventare motore per stabilire relazioni internazionali nell’alta formazione musicale che, come sappiamo, è molto finanziata dall’Unione europea". Rivolgersi ai giovani in formazione è un obiettivo primario dell’Europa e "noi dobbiamo esserne protagonisti, anche per acquisire risorse finanziarie aggiuntive. Offriamo al Maggio – continua la presidente – la storia ed i percorsi didattici di eccellenza che il nostro Conservatorio vanta. Non sulla carta, ma nella pratica quotidiana che è fatta di impegno, dedizione, e talento".

Il Commissario Onofrio Cutaia, secondo l’ex parlamentare dem, potrebbe dare garanzie sul nuovo corso. Ma ricorda che "non siamo la Scala, siamo il Maggio, e non siamo Milano, siamo Firenze: prima se ne acquisirà consapevolezza fra gli amministratori e meglio sarà. Questo non è un limite anzi, rappresenta uno stimolo per affrontare le sfide del futuro e fare di Firenze il laboratorio in cui sperimentare una nuova governance più condivisa, ma anche nuovi percorsi di qualità, lavorando sulla dimensione sociale della cultura, e dell’opera lirica, in particolare. Apriamo dunque ai giovani, agli studenti, ai ragazzi delle scuole, ai cittadini tutti. Politiche dei prezzi innanzitutto".

Non si può però nemmeno dimenticare che da troppi anni il Maggio si trova periodicamente ad affrontare delle crisi più o meno drammatiche che ne hanno messo a rischio l’attività, se non l’esistenza stessa. Problemi di governance, ma anche di strategie complessive. "Ma ora tocca al Maggio battere un colpo. Noi e il mondo dell’alta formazione musicale ci siamo con tutta l’energia che la nuova sfida richiede", conclude la presidente Di Giorgi.

