Il futuro del Maggio musicale Meo si tira già fuori dal totonomi Pressing su Fuortes, ma non è facile

di Roberto Davide Papini

Il conto alla rovescia per conoscere il nome della persona candidata a succedere ad Alexander Pereira come sovrintendente del Maggio, è partito. Lunedì dovrebbe essere comunicato dal sindaco Dario Nardella (presidente della Fondazione) e sottoposto al ministro Gennaro Sangiuliano, titolare del dicastero della Cultura.

Mentre, in una sorta di “calciomercato“ in versione lirica, escono vari nomi di possibili candidature, chi si tira fuori dal conto alla rovescia è Anna Maria Meo, ex direttrice generale del Teatro Regio di Parma, carica che ha ricoperto dal 2015 al 2021. La musicologa, che ha lasciato da poco la presidenza di Opera Europa (principale organizzazione di servizio per compagnie liriche professionali e festival lirici in tutta Europa), si sottrae anche dal commentare, almeno ufficialmente, le voci che la riguardano. Meo risponde con un garbato "no grazie" a chi le chiede una dichiarazione. Nonostante questo però è molto decisa nello smentire l’esistenza di una sua candidatura a succedere a Pereira. Una successione non immediata, visto che (come già annunciato dal Consiglio di indirizzo) Pereira manterrà la sua funzione per 30 giorni per il disbrigo delle attività ordinarie.

Dunque, la musicologa si tira fuori dal novero di voci che la indicano tra i “papabili“. Tramonta così una candidatura nata anche in forza di riconoscimenti prestigiosi come i due “Premi Abbiati“ e del “International Opera Award“ ricevuti dal Regio sotto la sua gestione. Altro candidato, in realtà quello che molti indicano come quello principale, è l’attuale ad Rai, Carlo Fuortes sul quale spingerebbe molto Nardella. Praticamente, però, non sarà facile portare a casa questa candidatura perché non è facile ipotizzare che lasci viale Mazzini anche se nella maggioranza di Governo c’è un fronte che vorrebbe la sua sostituzione al vertice della Rai questo percorso presuppone, comunque, le dimissioni dell’ad che dovrebbe quindi dare il suo consenso. Chi auspica un suo addio alla Rai spera in un possibile intervento sanzionatorio dell’Agcom legato all’ultimo Sanremo o di un voto contrario sul piano industriale. Sul tappeto c’è anche la presentazione del bilancio 2022 della Rai. Un adempimento che toccherebbe sempre a Fuortes e quindi allungherebbe i tempi di un ipotetico passo indietro dell’amministratore delegato rendendolo possibile tra un mese o poco più. Giusto in tempo con la scadenza definitiva del mandato di Pereira.