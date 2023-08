Il futuro del Maggio e le istituzioni "Ora alleanza con le fondazioni"

di Olga Mugnaini

"Per molte istituzioni toscane, fortemente finanziate dal pubblico, sarebbe addirittura doveroso trovare forme di collaborazioni virtuose, anche col Maggio". Cristina Scaletti è la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo, un ente nato per valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Più di cinquanta i Comuni che vi aderiscono, più di settecento le recite messe in scena ogni anno per adulti e ragazzi, fra prosa, festival, spettacoli e rassegne di danza, concerti, per teatri grandi e piccoli.

Presidente Scaletti, in che modo la Fondazione Toscana Spettacolo potrebbe trovare sinergie col Maggio?

"In molti modi. Ma la premessa è che, compatibilmente con i diversi statuti, vocazione, missioni e spettatori di riferimento, le istituzioni culturali dovrebbero far vedere che sono capaci di unirsi per restituire il massimo ai cittadini. Specialmente quelle finanziate con soldi pubblici e specialmente in questo periodo di grandi difficoltà. Sarebbe un bel messaggio dimostrare che ci sono fondazioni e istituzioni culturali che si muovono insieme per poter creare un’offerta sempre più importante. Ciò renderebbe ragione di una comunità culturale diffusa. Dopodiché sarebbe davvero stimolante sedersi a un tavolo e capire come mettere in rete le tante cose che già facciamo in Toscana. Ovviamente senza competizione, ma solo guardando a elementi di unione virtuosa".

Per esempio?

"Il teatro del Maggio ha tanti spazi diversificati, che consentono eventi di ogni tipo. E’ vero che molta della nostra attività è legata alla prosa, ma non solo: distribuiamo anche spettacoli di danza e musica. Abbiamo moltissimi comuni soci e sarebbe interessante collaborare con l’ente lirico sinfonico e col Comune di Firenze, così come facciamo con altre città e teatri".

Fondazione Toscana Spettacolo ha oltretutto una programmazione distribuita su dodici mesi dell’anno.

"Esatto, facciamo anche i cartelloni estivi. Essendo soggetto distributore noi lavoriamo sempre in simbiosi con i Comuni. E con il Maggio sarebbe lo stesso. Potremmo inventare qualunque cosa, dagli spettacoli ai laboratori per la formazione del pubblico".